عربيات ودوليات

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ د.عبدالله آل الشيخ ان المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قطعت اشواطاً كبيرةً في مسيرة التنمية في مختلف المجالات وبما يواكب العصر الذي نعيشه، ويتلاءم مع اوضاعه ومعطياته تحت ظل رؤية المملكة 2030 ايذاناً ببداية مرحلة جديدة من تاريخ المملكة العريق. وأشار الى ان المجلس حظي وما زال يحظى بالدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين، فقد منح المجلس جلَّ عنايته ودعمه لمسيرته وتعزيز اهدافه كي ينهض بدوره ويواكب النهضة التنموية التي تعيشها المملكة بما يحقق الأهداف السامية للوطن والمواطن.

