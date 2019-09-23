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جدة - «واس»: قال الأمير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين «اليوم ننظُم للوطن قصيدة عشق.. ونخطُّ لأجله معلّقة فخر.. ونسطّر لذكرى توحيده ملحمة ولاء.. وندقّ الطبول عرضةً وسيف.... نفخر في هذه المناسبة الفريدة.. بالوحدة الأنجح.. ونباهي بالأُلفة الأنموذج.. والأكثر تفرداً في العصر الحديث».

وجاء في كلمة للأمير خال الفيصل بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية «نعتزّ بوطنٍ راية التوحيد ترفرف شامخة في سمائه.. وطنٌ ارسى ركائزه المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.. على اسس متينة.. فجعل القرآن الكريم دستوراً.. والسنة المُطهرة منهجاً.. وسار على ذات الدرب.. ابناؤه البررة من بعده.. فكان الانسان محل الرعاية.. والتنمية على هرم الأولوية».

وتابع «نفخرُ بوطنٍ في قلبهِ.. قبلة المسلمين.. اول بيت وضع للناس.. وتحتضن تضاريسه مسجد المبعوث بالحق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.. نباهي في يوم الوطن التاسع والثمانين.. بما تحقق لهذه البلاد من ريادة.. وما وصلت اليه بتصميم الرجال من مكانة.. في وقتٍ يحمل فيه الراية ملك الارادة.. سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي عقد العزم على ان يحلّق بنا نحو المقدمة.. وأن يأخذنا الى مصاف دول الصدارة».

واكد امير مكة «حُق لنا ان نفخر.. بأن القيادة والحكومة والشعب.. للمقدسات وقاصديها خُدّام.. نبذل لأجل ذلك الغالي والنفيس.. حُق لنا ان نعتز بما تحقق من نهضة وانجازات في شتى المجالات.. فبناء الانسان آتى ثماره.. والسعودي تفوق في كل المحافل.. ونال في مختلف العلوم الصدارة.. وتنمية المكان تسير بلا توقف.. وهذا لا يحدث الا في وطنٍ استثنائي.. وطنٌ لا يشبه باقي الأوطان».

واكد الامير خالد الفيصل «في هذه المناسبة الغالية على قلب كل سعوديِ ابيِّ.. نباهي بشعب فريد.. جنوده على الثغور مرابطون.. يدحضون كل من تسول له نفسه التعدي على شبرٍ من ثراه.. ورجال امنه في الداخل للأمن حافظون.. وشعبٌ تخطى بالارادة دائرة الأحلام.. وتجاوز بالعزيمة حدود الطموح.. فكان له في شتى ميادين التنمية صولة وجولة.

حُق لنا ان نحتفي بمناسبة توحيد الصف.. واتحاد الكلمة.. وتآلف الأفئدة.. وتآزر السواعد.. حُق لنا ان نزهو بمنجزات وطن ناهي الوصف.. فارق عن الأوطان بالرأس والأنف.. كيف لا وهو موئل الشموخ ومعقل العزة ومأوى الرفعة».

