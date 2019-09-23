دوليه

واصل برشلونة حامل اللقب في الدوري الاسباني انطلاقته السيئة، بعد تلقيه خسارته الثانية في خمس مباريات أمام مضيفه غرناطة 0 - 2 اول من امس في الاندلس، في مباراة خاض فيها النجم الارجنتيني ليونيل ميسي شوطا واحدا.

فبعد سقوطه افتتاحا على ارض اتلتيك بلباو، ثم تعادله مع أوساسونا في المرحلة الثالثة، خسر برشلونة نقطته الثامنة على ارض غرناطة الصاعد من الدرجة الثانية الذي حقق فوزه الثالث تواليا، وتصدر الترتيب موقتا بفارق الاهداف عن كل من اشبيلية، وأتلتيكو مدريد.وعاد ميسي الى التمارين الجماعية الأسبوع الماضي بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر أغسطس الماضي، ما أبعده عن المباريات الخمس لتشكيلة برشلونة الاساسية في « لا ليغا».

ولا يقتصر تراجع برشلونة على الساحة المحلية، فقد نجا من الخسارة أمام بوروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا منتصف الاسبوع، حيث كان الفريق الالماني الطرف الافضل وأهدر ركلة جزاء.وبدا برشلونة شبحا للفريق الذي هيمن على الليغا في الموسم الماضي، وعاجزا على ملعب الفريق الصاعد من الدرجة الثانية «نويفو لوس كارمينيس».

وتخلف برشلونة باكرا بعد خطأ دفاعي من جونيور فيربو بهدف النيجيري رامون عزيز الذي تابع برأسه في المرمى الخالي كرة عرضية ساقطة فوق الحارس الالماني تير شتيغن (2)، فدفع المدرب ارنستو فالفيردي بين الشوطين بميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، واليافع أنسو فاتي (16 عاما) من غينيا بيساو بعد تألقه في المباريات الاخيرة.

وفي ظل بحث برشلونة مع قائده ميسي عن هدف التعادل، حصل المضيف على ركلة جزاء، ترجمها ألفارو فاديو بنجاح (66).وهذه اول مرة منذ مايو 2009، يتلقى برشلونة هدفين أو أكثر في أربع مباريات متتالية من الدوري.

ولم ينجح برشلونة في تحقيق الفوز خارج ملعبه في مباراة رسمية منذ أبريل الماضي، ولا يزال عاجزا عن اظهار شخصيه الهجومية المعهودة منذ استقدام الفرنسي انطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد بصفقة ضخمة، وكان مجددا دون أفكار أمام فريق كان يتفنن سابقا في تحقيق الانتصارات السهلة في مواجهته.

وقال الاوروغوياني لويس سواريز بعد الخسارة :»بكل تأكيد هذه الخسارة تقلقنا كثيرا.. يجب ان ننظر الى عدة اشياء وننتقد انفسنا.. من الواضح انك عندما تتأخر باكرا تصعب عليك الامور.. السلسة السلبية خارج ارضك مقلقة لنا».اما مسجل هدف التعزيز فاديو فقال: «تدربنا بجهد خلال الاسبوع لمواجهة برشلونة وحصلنا على المكافأة. تعاملنا مع المباراة بهدوء وثقة بالنفس».

وتعادل أتلتيكو مدريد سلبا مع ضيفه سلتا فيغو، فاخفق في اعتلاء الصدارة موقتا.وهذه ثالث مباراة متتالية يعجز فيها فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني عن تحقيق الفوز في جميع المسابقات، علما بانه استهل الدوري مع 3 انتصارات متتالية وضعته على رأس الترتيب.

وعلى ملعب «متروبوليتانو» حرم روبن بلانكو حارس فيغو المضيف من هز شباكه، ليخسر النقاط للاسبوع الثاني تواليا بعد سقوطه أمام ريال سوسييداد.وخضعت تشكيلة «كولتشونيروس» لتغييرات جذرية هذا الصيف، فخسرت نجمها الفرنسي انطوان غريزمان لبرشلونة وجذبت الموهبة الصاعدة البرتغالي جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو.ولم يكن اليافع فيليكس (19 عاما) موفقا في مباراة السبت برغم عدة فرص سنحت له.وترك فيليكس مكانه في آخر ثلث ساعة للمهاجم ألفارو موراتا العائد من إصابة ولم يكن أيضا موفقا.

