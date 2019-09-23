دوليه

تحدث الحارس المخضرم جانلويجي بوفون عن مشاركته الأولى مع يوفنتوس ضد ضيفه هيلاس فيرونا (2 -1) اول من امس بعد العودة الى «السيدة العجوز»، بالقول: «عودتي امر جميل ومرضي بالنسبة لرجل في عمري. إذا تمعنت بمسيرتي، فأعتقد أني أحظى بحياة رائعة ولطالما رغبت بمثل هذه المسيرة»، مضيفا: «ودعت الجماهير في مباراة ضد هيلاس فيرونا والآن عدت ضدهم ايضا! فيرونا قدري، أتمنى أن تكون عودة جيدة ويوم سعيد للجميع».

وكان بوفون ودع جماهير يوفنتوس في 19 مايو بمباراة ضد هيلاس فيرونا بالذات (2-1) قبل الانتقال الى العاصمة الفرنسية التي تركها للعودة الى «السيدة العجوز» هذا الموسم. وتطرق الى وضعه بوجود الحارس البولندي فويتشخ تشيشني كالخيار الأول بين الخشبات الثلاث منذ رحيله، بالقول «الوضع كان واضحا منذ البداية وانا تقبلته بدون ادنى شك . أنا سعيد بوضعي الحالي وسعيد بالعودة ليوفنتوس لكي اعيش تجارب أكثر، سواء سيئة او جيدة مع زملائي في الفريق وجمهور يوفنتوس. لقد عدت لهذا السبب وكنت سعيدا بقبول هذا الدور، ربما هو دور محدود في الملعب لكن هناك لحظات كثيرة خلف الكواليس تجعلك قادرا على ترك اثر والتأثير بالفريق وتحقيق انجازاتك الخاصة».

