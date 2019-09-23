دوليه

عجز مرسيليا عن تحقق فوزه الرابع تواليا وتصدر ترتيب الدوري الفرنسي موقتا، بتعادله مع ضيفه مونبلييه 1-1 اول من امس في المرحلة السادسة، في مباراة شهدت رفع البطاقة الحمراء ثلاث مرات في الوقت البدل عن ضائع.وكان مرسيليا حقق 3 انتصارات متتالية ويأمل في انتزاع صدارة موقتة من باريس سان جرمان حامل اللقب.وخلافا لمجريات اللعب تحت امطار ملعب «فيلودروم»، افتتح مونبلييه التسجيل بهدف عكسي لبونا سار (17). وبعد عدة محاولات، توصل مرسيليا الى نقطة التعادل بهدف فالير جيرمان (74).وبعد احتكاك بين بوبكر كامارا مدافع مرسيليا وجوردان فيري لاعب وسط مرسيليا، طردهما الحكم في الدقيقة الثانية من الوقت البدل عن ضائع، وألحق بهما نجم مرسيليا ديميتري باييت (90+3) لتوجيه عبارات خارجة عن النص إلى الحكم.وسيغيب باييت عن مواجهة ديجون غداً والتي كان كامارا سيغيب عنها أصلا لايقافه. لكن زميله الاسباني ألفارو غونزاليس أصيب مطلع المباراة وسيفتقده فريقه أيضا عن المواجهة.وقد يعمد المدرب البرتغالي اندريه فياش بواش الى الدفع بالكرواتي دويي تشاليتا-سار والشاب لوكا بيران في مباراته المقبلة لتعويض غياباته الدفاعية. وقال فياش بواش: «هذه المباراة لا تستحق أن تنتهي بهذه الطريقة... أحيانا تلعب بشكل سيء وتفوز، لكن لعبنا (اول من امس) جيدا وتعادلنا.. تعلم انه عندما تتلقى هدفا من مونبلييه تصبح الامور صعبة».وتابع: «افتقدنا اليوم للتمريرة الاخيرة، التسديدة الاخيرة والنوعية في انهاء الهجمات».ولحق نيس الذي يشرف عليه النجم الدولي السابق باتريك فييرا بباريس سان جرمان بفوزه الرابع هذا الموسم على ضيفه ديجون 2-1.ودفع الفريق الجنوبي بلاعبيه الجدد المدافع ستانلي نسوكي والجزائري آدم وناس والدنماركي كاسبر دولبرغ، فافتتح الاخير التسجيل لفريقه معادلا الارقام (29)، قبل أن يسجل الجزائري يوسف عطال هدف الفوز بتسديدة قوية (47).

