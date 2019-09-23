دوليه

أبدى المدرب إرنستو فالفيردي قلقه من تراكم النتائج السلبية لفريقه برشلونة بطل الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين، لاسيما خارج ملعبه كامب نو، مؤكدا تحمله مسؤولية ذلك. وواصل برشلونة عجزه عن الفوز خارج ملعبه، وخسر اول من امس 0-2 أمام مضيفه غرناطة في المرحلة الخامسة من الدوري، كانت الثانية له هذا الموسم في الليغا.وقال فالفيردي بعد المباراة : «من الواضح أنني منشغل البال لأننا لا نحقق نتائج جيدة خارج أرضنا. وعندما يحصل هذا مرتين أو ثلاث مرات، فهذا من عوارض أننا لسنا في حال جيدة».

وردا على سؤال بشأن تحمله المسؤولية، قال فالفيردي «أحاول أن أكون المسؤول دائما. صحيح أن اللاعبين هم من يفعل على أرض الملعب، لكن المدرب هو المسؤول. أنا أشعر بأني مسؤول».وتابع :»أعتبر أنه يمكن لنا دائما أن نفوز أو نخسر، لكن على الأقل عندما نخسر، يجب أن نظهر دائما أننا كنا جديرين بالفوز. هذا المساء ، لم يكن الأمر كذلك».

واوضح» «ثمة لاعبون بدأوا المشاركة في المنافسات بشكل متأخر بسبب الإصابات أو أمور أخرى، لكننا لم نكن جيدين. في المباريات خارج ملعبنا لا ننجح في تقديم مباريات جيدة. نسيطر، لكننا لا نحول هذا السيطرة الى فرص لتسجيل الأهداف». وأضاف المدرب الذي قاد برشلونة الى لقب الدوري في الموسمين الماضيين، ولقب كأس إسبانيا 2018، أن لاعبيه «يفتقدون السطوة في المنطقة الأهم، في الأمتار الثلاثين الأخيرة (من الملعب)».لكنه تطرق أيضا الى الجانب الدفاعي للنادي الكاتالوني الذي أصبح بعد مباريات السبت، صاحب أسوأ دفاع في الدوري حتى الآن هذا الموسم بتلقيه تسعة أهداف (تساويا مع ريال بيتيس). ورأى أن «هذه الأرقام لا تشعرنا بالإطراء، ولا تشبه أداءنا في الأعوام الماضية».

