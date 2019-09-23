محلية

مازال العربي يعاني على اثر خسارته امام القادسية 0-2 بعدما كانت جماهيره والكثير من المراقبين يتوقعون بأنه سيظهر بصورة مغايرة عن السابق وعلى اقل تقدير الظهور بشكل فني مقنع بناء على خطوات الادارة التي سبقت انطلاقة الموسم من خلال التعاقد مع المدرب الاسباني خوان مارتينيز الذي بدوره جلب محترفين جدد منهما من ابناء جلدته المدافع راؤول رودريغيز ولاعب الوسط توريس والبرازيلي سيلفا والسوري يوسف قلفا بالاضافة لليبي هادي السنوسي الذي تعاقدت معه الادارة قبل قدوم المدرب الا انه عطفا على ماظهر عليه الاخضر اول من امس امام الاصفر للامانة فلا المحترفين ولا المدرب مارتينيز لديهم جديد يستطيعون تقديمه للاخضر طالما ان المدرب مقتنع بتلك نوعية من المحترفين الذين من المفترض ان يكونوا اضافة بينما كانوا «عالة» على الفريق وبالذات قلب الدفاع رودريغيز الذي بدا متواضعا ما ضاعف من معاناة هذ الخط الذي يشكو بالاصل من الضعف في حين الاخرين حدث ولاحرج كل يلعب ما يحلو له.

فالسوري يوسف قلفا يريد التسديد والمراوغة والليبي السنوسي استعراضي اكثر من اللازم والبرازيلي سيلفا فقير فنيا والاسباني توريس لم يكن قادرا على العطاء لا بالجانب الهجومي ولا الدفاعي وكما ان الابقاء على افضل العناصر المحلية مثل علي خلف وبدر طارق وفيصل عجب بمقاعد الاحتياط يترك اكثر من علامة استفهام على عقلية المدرب.

وهؤلاء اللاعبون بامكانهم ان يؤدوا افضل من المحترفين. ولاتعفي هذه التخبطات من تواضع المستوى عددا من اللاعبين الاخرين ومنهم علي مقصيد ومحمد فريح وحسين الموسوي فهم مطالبون باعادة حساباتهم واذا لم تكن هناك معالجة فورية من ادارة النادي للوضع فأن الاخضر سيصبح «جسرعبور» للخصوم.

والفريق في لقاء اول من امس تأكد انه يحتاج الى «نفضة فنية» لاتقف عند لاعب معين وحتى اذا استدعى الامر اقصاء المدرب وبعض اللاعبين فالعلاج لابد ان يكون فوريا ولايحتاج التأخير اكثر من ذلك.

