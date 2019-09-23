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انتزع منتخب الكويت الميدالية الذهبية في مسابقة كرة السلة في ختام منافسات دورة غرب آسيا البارالمبية الثانية في الأردن اول من امس رافعا رصيده الإجمالي إلى 24 ميدالية متنوعة في ألعاب مختلفة.

وحقق المنتخب الكويتي انتصاره في المباراة النهائية على حساب نظيره العراقي 48 - 43 بحضور سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني ورئيس اللجنة البارالمبية الدولية البرازيلي آندرو بارسونز وأمين عام اللجنة البارالمبية العربية والأردنية مها البرغوثي.

وفي هذه المناسبة أشاد الديحاني بتحقيق الشباب الكويتي انجازاً «مميزاً» في هذه التظاهرة الرياضية وبلوغهم منصات التتويج في مختلف المنافسات بعد حصولهم على 24 ميدالية متنوعة، ما يؤكد «الريادة الرياضية» الكويتية.وأضاف الديحاني أن مشاركة الكويت في البطولات الخارجية وعودتها إلى منصة الانجازات يؤكد حرص المسؤولين والرياضيين على النهوض بالرياضة وجعل العلم الكويتي يرفرف في المقدمة، مهديا هذا الإنجاز إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي أجمع.

من جانبه قال رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية رئيس الوفد إلى الأردن شافي الهاجري إن فريق كرة السلة قدم مباراة «كبيرة بمستوى فني عال بشهادة الجميع» قبل أن يحقق فوزه «المستحق» على الفريق العراقي.وأضاف أن اللاعبين استطاعوا تفادي السلبيات التي ظهرت في مباراتهم مع العراق بدور المجموعات ولعبوا بتركيز وتفان ساهما بتتويجهم بالميدالية الذهبية معربا عن تهانيه لجميع اللاعبين الحاصلين على الميداليات في هذه البطولة وللقيادة السياسية العليا والشعب الكويتي.

وحقق لاعبو المنتخب الكويت 24 ميدالية على مدار البطولة التي بدأت الثلاثاء الماضي تنوعت بين ست ميداليات ذهبية و10 فضيات وثماني برونزيات ثلاث منها في منافسات كرة الطاولة وواحدة في كرة السلة والباقي في ألعاب القوى.

