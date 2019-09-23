محلية

حصل نادي الالعاب الشتوية على العضوية الكاملة في الاتحادين الدوليين للكيرلنج والتزلج على الجليد ليصبح النادي، منتميا الى الاسرة الدولية في اربع العاب اولمبية من أصل خمس يشرف عليها.وقال رئيس النادي فهيد العجمي في تصريح صحافي امس ان النادي تلقى موافقة نظيره الدولي للكيرلنج للانضمام اليه بعد استيفائه للمتطلبات الرياضية والادارية، مضيفا ان الموافقة جاءت في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد (الكونغرس) التي اقيمت اخيرا في المكسيك.واوضح العجمي ان موافقة الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد جاءت بعد تنفيذ النادي لشروطه مؤكدا ان هذين الانجازين المهمين سيعملان على تطوير هاتين الرياضتين في ظل فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات التي سيكتسبها اللاعبون في المشاركات الدولية.واضاف ان النادي سيعمل في الفترة المقبلة على انضمام آخر ألعابه (السرعة على الجليد) الى الاتحاد الدولي للعبة لدعم لاعبيه الناشطين في هذه الرياضة، مبينا ان النادي عضو ايضا في الاتحادين الدوليين لرياضتي هوكي الجليد والفيغر للفتيات.وثمن جهود اللجنة الاولمبية الكويتية في تسهيل انضمام النادي الى هذين الاتحادين والذي يأتي في اطار دعم اللجنة للاتحادات الرياضية والاندية المتخصصة مهنئا كل منتسبي النادي بانهاء اجراءات انضمام هاتين اللعبتين.واكد العجمي انه مع قرب الانتهاء من تشييد صالة النادي الاولمبية الجديدة في ساحة بيان التابعة للهيئة العامة للرياضة سيتمكن لاعبو ولاعبات النادي في الالعاب الخمس من ممارسة تمارينهم بسهولة ما سيؤدي الى تطوير مستوياتهم الفنية الامر الذي سينعكس ايجابا على نتائجهم في المحافل الرياضية الدولية.

