محلية

يلتقى الكويت مع الشرطة العراقي في 07:00 مساء اليوم على ستاد كربلاء الدولي في اياب الدور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ويخوض الابيض المواجهة بأفضلية عن منافسه باعتبار انه سبق له الفوز على خصمه في مباراة

الذهاب 3-1، ومن ثم الفوز بأي نتيجة او التعادل يكفل له التأهل للدور 16 من البطولة. والابيض يدرك ان المهمة ليست سهلة لان الخصم لن يقبل بالخسارة ومن الطبيعي ان يتطلع من اجل الفوز وتعويض تعثره في الذهاب خصوصا انه سيجد مساندة جماهيرية بكونه يلعب

على ارضه ومن ثم ان الابيض يضع مثل هذه الامور في اعتباراته ما سيجعله يتعامل بحذر مع حماس الخصم.

وصفوف الابيض تضم العناصر الفعالة القادرة على التعامل مع مثل تلك الاحداث.

وكان الفريق حقق بداية مثالية في انطلاقة الدوري المحلي عقب فوزه على كاظمة 3-1 ما جعل الجهاز الفني بقيادة السوري حسام السيد يطمئن على الحالة الفنية للفريق وخصوصا انه يمتلك عددا من اللاعبين الجيدين امثال فيصل زايد ويوسف ناصر وفهد الهاجري وعمرو ميداني والكولومبي دييغو كالديرون وغيرهم وقد يغيب عن الفريق العاجي جمعه سعيد بداعي الاصابة الا ان هناك العناصر البديلة القادرة على سد مكانه.

في حين الشرطة العراقي سيجاهد من اجل استثمار ورقتي الارض والجمهور وهو مطالب بالفوز بهدفين لكي يحقق مبتغاه وتضم صفوفه عناصر مميزة مثل علاء عبدالزهرة وامجد عطوان ومروان حسين واخرين وسبق له ان فاز في بداية الدور العراقي على فريق الحدود 2-1 ما يعني ان استعد بشكل مناسب للقاء.

