دوليه

استفاد الهلال على أكمل وجه من خسارة النصر، للانفراد بصدارة الدوري السعودي بعد فوزه اول من امس على مضيفه الاتحاد 3-1 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ختام المرحلة الرابعة.وكان الهلال يتشارك الصدارة مع النصر بعد المراحل الثلاث الأولى، لكن الأخير مني الجمعة بهزيمته الأولى للموسم على يد الحزم (0- 1)، ما سمح للهلال في التصدر وحيدا بعشرة نقاط أمام وصيفه الجديد الفيصلي الذي فاز السبت على مضيفه الاتفاق 1- 0.

وسجل للهلال البرازيلي كارلوس إدواردو (15 و26) والإيطالي كريستيان جوفينكو (90)، وللاتحاد البرازيلي رومارينيو داسيلفا (31).

وفرض الهلال سيطرته على معظم مجريات الشوط الأول، ولاحت له فرصة لافتتاح التسجيل لكن كرة الفرنسي بافيتيمبي غوميس علت العارضة بقليل (4)، ثم تلاعب البيروفي اندري كاريلو بأكثر من مدافع اتحادي قبل أن يرسل كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (12).

ومن هجمة منسقة لعب ياسر الشهراني كرة عرضية لتجد البرازيلي كارلوس إدواردو الذي صوبها على الطائر قوية على يسار فواز القرني (15).وكاد الاتحاد أن يدرك التعادل عندما ارتقى زياد المولد لكرة وصلته من ركنية، لكنها مرت بمحاذاة القائم (18)، ثم تهيأت فرصة للهلال لتعزيز تقدمه لكن كرة السوري عمر خريبين مرت بجوار القائم (24) قبل أن يتبعها اللاعب نفسه بكرة قوية تصدى لها فواز القرني وعادت لتجد إدواردو الذي تابعها قوية داخل المرمى (26). وخلافا لمجريات اللقاء، نجح الاتحاد بتقليص الفارق عندما انطلق البرازيلي رومارينيو داسيلفا بكرة من العمق متجاوزاً علي البليهي قبل أن يسدد الكرة على يمين عبدالله المعيوف (31).وبعد دقيقة واحدة، كان الاتحاد قريبا من التعادل لكن كرة الأرجنتيني فيشيو علت العارضة بقليل (32)، ثم أنقذ فواز القرني مرماه عندما تصدى لكرة اندري كاريلو ببراعة (40). ومع انطلاق الشوط الثاني، سدد غوميس كرة قوية تصدى لها فواز القرني وأمسكها على دفعتين (46)، ثم أضاع فيشيو فرصة عندما وجد نفسه أمام المرمى لكنه صوب الكرة بمحاذاة القائم (47).وواصل فواز القرني تألقه عندما تصدى لكرة إدواردو الانفرادية قبل أن تعود ويشتتها الدفاع عن منطقة الخطر (58).وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين بعد اشهار البطاقة الحمراء للاعبه عبدالإله المالكي (81). وفي الدقيقة الأخيرة ومن عرضية فشل الدفاع في ابعادها، تهيأت الكرة أمام جوفينكو الذي صوبها قوية على يمين فواز القرني (90).

بدوره، حافظ الفيصلي على سجله خالياً من الهزائم أمام مضيفه الاتفاق للمباراة السادسة على التوالي، وتغلب عليه بهدف نظيف سجله المدافع علي الخيبري بالخطأ في مرماه مع انطلاقة الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. وتلقى الفتح خسارته الرابعة على التوالي عندما سقط أمام ضيفه الأهلي 0- 2 سجلهما لاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس (6) والسوري عمر السومة (22)، ليرفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط بينما بقي الخاسر من دون نقاط.

