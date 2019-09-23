دوليه

اضطر المصنف ثانيا عالميا الإسباني رافايل نادال للانسحاب من منافسات اليوم الأخير لكأس لايفر الاستعراضية في التنس المقامة في جنيف، بحسب ما أفاد المنظمون امس. وخاض نادال (33 عاما) مباراتين السبت ضمن منافسات الفردي والزوجي لـ «فريق أوروبا»، المتقدم على منافسه «فريق العالم» بنتيجة 7-5. وأوضح المنظمون في بيان امس أنه «وعلى اثر تشاور مع طبيب كأس لايفر، انسحب رافايل نادال من مبارياته المقررة الأحد بسبب الإصابة». ونقل البيان عن نادال قوله : «أمضيت وقتا مذهلا باللعب هنا في كأس لايفر وخاب أملي لأنني لن أتمكن من اللعب مجددا، لكنني أعاني من بعض التورم في يدي وأحتاج الى الراحة». وحل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بدلا من نادال في مباراة الزوجي الى جانب السويسري روجيه فيدرر، في مواجهة الأميركيين جون أيسنر وجاك سوك. وكان السويسري روجيه فيدرر والاسباني نادال منحا «فريق أوروبا» التقدم على «فريق العالم» 7-5 بفوز الاول على الاسترالي نيك كيريوس والثاني على الكندي ميلوش راونيتش. وتفوق فيدرر، الفائز الجمعة في مباراة الزوجي مع الالماني ألكسندر زفيريف، على كيريوس 6-7 (5-7) و7-5 و10-7، ونادال على راونيتش 6-3 و7-6 (7-1). لكن «فريق العالم» قلص الفارق إلى 5-7، بفوز الزوجي كيريوس والاميركي جاك سوك على نادال واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4 و3-6 و10-6. وبعد خسارته الشوط الحاسم «تاي بريك» في المجموعة الاولى، عوّض الاسطورة السويسرية المتوج بلقب 20 دورة كبرى في الثانية، قبل ان يحسم الشوط الحاسم «السوبر» 10-7. وكان الاميركي جون ايسنر عادل النتيجة موقتا بفوزه السبت على زفيريف 6-7 (2-7) و6-4 و10-1. وكان النمسوي دومينيك تييم منح التقدم للفريق الأوروبي بفوزه على الكندي دينيس شابوفالوف 6-4 و5-7 و13-11، وأدرك سوك التعادل لفريق العالم بتغلبه على الإيطالي فابيو فونييني 6-1 و7-6 (7-3)، قبل أن يعيد تسيتسيباس التقدم لأوروبا بتغلبه على الأميركي تايلور فريتز 6-2 و1-6 و10-7.

