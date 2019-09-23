دوليه

نالت اليابانية ناومي أوساكا امس لقب دورة أوساكا في التنس المقامة في مسقطها للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، منهية انتظارا طويلا لتتويج ثانٍ هذا العام بعد بطولة أستراليا المفتوحة التي رفعت كأسها في يناير الماضي. وتفوقت اليابانية الشابة (21 عاما) المقيمة في الولايات المتحدة وتحمل جنسيتها، في المباراة النهائية على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا بسهولة 6-2 و6-3 في نحو ساعة وتسع دقائق، لتحرز لقب الدورة التي حلت فيها وصيفة عامي 2016 و2018. وقالت اللاعبة المصنفة أولى عالميا سابقا ورابعة حاليا، بعد فوزها على منافستها المصنفة 41: «لقد خضت مباريات نهائية هنا. هذه هي المرة الثالثة، لذا أنا سعيدة جدا لتمكني من الفوز، وتحقيق ذلك في المدينة حيث ولدت يجعل ذلك أمرا مميزا جدا».

وأنهت أوساكا بهذا اللقب انتظارا امتد لأشهر منذ تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام، والذي كان ثاني لقب لها في البطولات الكبرى بعد تتويجها في فلاشينغ ميدوز الأميركية في صيف 2018. ولقب الأمس هو الرابع لأوساكا في مسيرتها الاحترافية، وجعل منها أول لاعبة يابانية تتوج بالدورة المقامة في المدينة الواقعة في غرب البلاد، والمعروفة باسم دورة «بان باسيفيك»، منذ مواطنتها كيميكو داتي التي أحرزت اللقب في العام 1995.

