دوليه

يبدأ الأهلي والزمالك مشوارهما اليوم في الموسم الجديد للدوري الممتاز المصري حيث يلعب الأحمر مع سموحة فيما يواجه الأبيض الاتحاد السكندري.

في اللقاء الأول يحل الأهلي ضيفا على سموحة في بداية مشوار الدفاع عن لقبه حيث يخوض الأهلي لقاء اليوم بروح معنوية عالية بعد الفوز اخيرا على الزمالك في كأس السوبر وحصد اللقب.

ويعاني الأهلي من غيابات مؤثرة بعد تعرض الثلاثي عمرو السولية ومحمود متولي وياسر إبراهيم للإصابة خلال مباراة الزمالك. ومن المنتظر أن يدفع رينيه فايلر مدرب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وحسام عاشور وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي «أفشة» ورمضان صبحي وجونيور أغاي. وفي اللقاء الثاني سيسعى الزمالك لتخطي أحزانه بعد خسارة كأس السوبر. وتعرض الصربي ميتشو مدرب الزمالك لانتقادات بسبب اختيارات التشكيلة الأساسية أمام الأهلي بعدما فضل عدم الدفع برأس حربة صريح واعتمد على الظهير الأيسر محمد عبدالشافي على حساب عبدالله جمعة. وسيتعين على الزمالك الذي خسر لقب الدوري في الموسم الماضي أمام الأهلي بعد احتلال الصدارة لفترة طويلة حتى الجولات الأخيرة تحقيق الفوز في غياب لاعب الوسط المؤثر طارق حامد للإيقاف. كما سيغيب المدافع محمد عبد الغني بعد إصابته بشد عضلي في مباراة الأهلي.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بتشكيلة تضم محمد عواد ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة وحمدي النقاز ومحمود عبد العزيز وفرجاني ساسي وشيكابالا وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومصطفى محمد.