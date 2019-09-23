دوليه

اكتسح بيراميدز ضيفه انبي 4- 0 اول من امس في انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري، على ملعب الدفاع الجوي. وافتتح بيراميدز التسجيل عن طريق عمر جابر (29) واضاف عبدالله السعيد الهدفين الثاني والثالث (54 من ركلة جزاء و68) ومحمد فاروق الرابع (79 من ركلة جزاء).وبهدف من النيران الصديقة، حقق الإسماعيلي فوزا صعبا على مضيفه الجونة 1-0 سجله محمد ناجي «جدو» بالخطأ في مرمى فريقه (16).

ولم تفلح محاولات الجونة في إدراك التعادل طوال 75 دقيقة سيطر فيها اصحاب الارض على مجريات المباراة، وتبارى مهاجموه في اهدار الفرص السهلة لادراك التعادل، ليحصد الاسماعيلي اول ثلاث نقاط في البطولة .

وفى ملعب جهاز الرياضة العسكري، اقتنص المقاولون العرب فوزا مستحقا على مضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف سجل التونسي سيف الدين الجزيري (74).وتسيد المقاولون اغلب فترات المباراة، لاسيما الشوط الثاني الذي اهدر فيه مهاجموه عدة فرص سهلة، أبرزها ركلة جزاء نفذها محمد سمير في الدقيقة 62 وتصدى لها محمد بسام ببراعة.