دوليه

أعلن حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قائمة المحترفين بالخارج للمعسكر الذي سينطلق في 7 أكتوبر المقبل استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية. وضمت القائمة: محمد صلاح مهاجم ليفربول الانكليزي وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش الانكليزي ومحمود حسن تريزيغيه لاعب أستون فيلا الانكليزي وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينغ براجا البرتغالي ومحمد النني لاعب بشكتاش التركي. وخلت القائمة من أحمد المحمدي ظهير أستون فيلا الانكليزي وعمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وعلي غزال لاعب فييرينسي البرتغالي السابق بعدما تواجدوا في قائمة مصر بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

