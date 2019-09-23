دفتر أحوال

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان الادارة العامة للمرور وضمن متابعتها للحالة المرورية ورصدها للتجاوزات التي يرتكبها قائدو المركبات ومستخدمو الطريق للقانون واللوائح المرورية المنظمة لحركة السير نفذت عدة حملات استهدفت ضبط مخالفي شروط والتزامات تسيير الدراجات النارية «دراجات المطاعم» وتم تحرير عدد «109» مخالفات متنوعة وحجز عدد «97» دراجة. واضافت ان الادارة العامة للمرور اتخذت جميع الاجراءات القانونية بحق المخالفين تمهيدا لتحويلهم الى الجهات المختصة مؤكدة على استمرار حملاتها المرورية في جميع انحاء البلاد لضبط هذا النوع من التجاوزات التي تزعج جميع مستخدمي الطريق وتؤثر سلبا في معدلات السلامة المرورية.

