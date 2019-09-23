دفتر أحوال

ألزمت محكمة الاسرة مواطناً بأن يؤدي الى طليقته مبلغ 700 دينار شهريا نفقة لأبنائه و600 دينار اجرة مسكن و1200 دينار استقدام خادمتين و220 اجرتيهما و10 الاف دينار قيمة سيارة و800 دينار مصاريف استقدام سائق مع الزامه باداء اجرته 120 دينارا.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية فاطمة الشطي عن موكلتها مؤكدة انها تزوجت من المدعى عليه وانجبت له على فراش الزوجية الابناء وامتنع عن الانفاق عليهم دون وجه حق بعد حصول خلافات فيما بينهما وقام بطردها من مسكن الزوجية وامتنع عن الانفاق عليها دون وجه حق، مطالبة باثبات حضانتها لابنائها ونفقة شهريا بنوعيها للابناء وأجرة خادمتين وتوفير سيارة للمحضونين ومبلغ مالي لاستقدام سائق والزامه بأداء اجرته شهريا من تاريخ استقدامه.

وقد انتهت المحكمة في حيثيات حكمها باثبات حضانة المدعية لاولادها الصغار من المدعى عليه، وكان الثابت من الاوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أن اولادها مازالوا في سن الحضانة، ومن ثم فإنهم يعجزون عن موطن الكسب وتدبره، وقد خلت الاوراق من دليل على أن للصغار مالا او مصدرا للرزق يتعيشون منه.

وزادت المحكمة: قد خلت اوراق الدعوى مما يدل على عدم توافر الشروط الواجب توافرها في المدعية لاستحقاق الحضانة من بلوغ وعقل وامانة وقدرة على تربية المحضونين وصيانتهم صحيا وخلقيا، الامر الذي تكون معه المدعية هي الاولى برعاية اولادها واحتضانهم، مما يضحي معه طلب اثبات الحضانة عليهم قائما على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين معه من ثم اجابة المدعية لطلبها وهو ما تقضي به المحكمة.

