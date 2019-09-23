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حبس عصابة سرقة «البطاقات الائتمانية» 10 سنوات وتغريمهم 198 ألف دينار

مشعل عبدالله
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الإثنين 23 سبتمبر 2019

قضت محكمة التمييز بحبس وتأييد الحكم القاضي بحبس 12 متهما 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 198 ألف دينار وبراءة الثاني وحبس السادس سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة في قضية تزوير بطاقات الماستر والمتهم فيها مواطنان ووافدون.
والجدير بالذكر ان وزارة الداخلية قد اعلنت ان الاجهزة الامنية ألقت القبض على شبكة متخصصة في غسيل الاموال على المستويين المحلي والدولي، وان الشبكة تضم 12 شخصا من جنسيات عدة.
واوضحت الوزارة في بيان ان الشبكة تخصصت في سرقة ارقام البطاقات الائتمانية مثل «فيزا» و«ماستر كارد» وغيرها من البطاقات الائتمانية، الى جانب انشاء بطاقات ائتمانية وهمية باستخدام اجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد، فضلا ان الشبكة تقوم بتسييل الاموال من خلال عمليات دفع عبر شركات في البلاد بعد الاتفاق المسبق معها على نسبة الفائدة، ومن ثم الاستلام نقدا، والتحويل عن طريق شركات الصرافة المحلية الى الخارج، كما ان العصابة عملت على استنساخ اكثر من 100 بطاقة ائتمانية بمبالغ تجاوزت مليون دولار.
واكدت انه تم القاء القبض على العقابة، وتمت احالة المتهمين الى الجهات المختصة للتحقيق.


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