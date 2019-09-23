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كشفت تقارير علمية أن اهمال الشخص لتلك الأطعمة، يمكن أن يعرضه لـ«الموت المفاجئ».

ونشر موقع «الديلي ميديكال» الطبي المتخصص، تقريرا، يحذر فيه من اهمال الناس تناول أطعمة معينة، ما يعرضها للاصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي يشكل بدوره خطورة كبيرة على القلب والشرايين والكلى، ويعرض الشخص لـ«السكتات القلبية» أو الجلطات الدموية ما يجعله عرضة للموت المفاجئ.

وأوضح التقرير أن تلك الأطعمة المهملة تحتوي على مضادات أكسدة، تمكن جسم الانسان من تخفيض نسب الكوليسترول في دمه، ومنع تراكم الدهون على الأوعية الدموية، والتي تسهم بدورها في معالجة أي ارتفاع في ضغط الدم وهي:

الخضراوات الورقية تلعب دورا رئيسا في تخفيض ضغط الدم.

الفاصوليا البيضاء توفر الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم وهي من المعادن المطلوبة لخفض ضغط الدم.

البروكلي يضبط ايقاع سريان الدم.

الحليب خالي الدسم يسهم في تخفيض ضغط الدم.

زيت السمسم له مفعول السحر في تخفيض ضغط الدم والكوليسترول.

الموز ينظم عمل الدورة الدموية.

الشوكولا الداكنة مضاد قوي للأكسدة.

الرمان يمتص الدهون من جسم الانسان.

العدس يسهم أيضا في تخفيض ضغط الدم.

