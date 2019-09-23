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سكاكا «السعودية» واس: تحتضن منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية 30 مليون شجرة، جعلتها سلة غذاء المملكة الأولى بتنوع منتجاتها وجودتها العالية، حيث تنتج الزيتون والنخيل والفواكه والخضراوات والأعلاف.

وحسب احصائية وزارة البيئة والمياه السعودية فان منطقة الجوف تحتضن 30 مليون شجرة في مقدمتها أشجار الزيتون والتي يبلغ عددها 18 مليون شجرة تنتج سنويا 10 آلاف طن من الزيت، كما تحتضن الجوف 10 ملايين شجرة فواكه تنتج سنويا 170 ألف طن وتضم الجوف من النخيل مليوناً ومئتي ألف نخلة تنتج سنويا 40 ألف طن من التمور، و12 ألف مزرعة و3 آلاف مشروع زراعي.

وقالت وكالة الانباء السعودية ان الجوف تفوقت على العديد من دول العالم في انتاج زيت الزيتون، محققة أرقامًا عالمية في زراعة وانتاج زيتون الزيتون ومن ذلك تسجيل أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم بمنطقة الجوف لعامين على التوالي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وأوضحت موسوعة غينيس أنها ذهلت من حجم زراعة الزيتون في منطقة الجوف، مبينة أنها شكلت فريقًا للاشراف على مزارع المنطقة التي يبلغ فيها عدد أشجار الزيتون باستخدام الطريقة المكثفة في مساحة 1 هكتار 1600 شجرة، وبالطريقة التقليدية 200 شجرة ، ما يؤكد نجاح تجربة زراعة الزيتون بالطريقة المكثفة التي توفر الأيدي العاملة وتساعد على رفع معدل الاستثمار. وساعد مناخ منطقة الجوف الواقع بين مناخ البحر المتوسط ومناخ الجزيرة العربية على جعل المنطقة صالحة لزراعة مختلف أنواع أشجار الفاكهة والخضار.

