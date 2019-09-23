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طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم «واتساب» تحديثات جديدة في اصداره على نظامي تشغيل «أندرويد» و«آي أو اس»، والتي حملت تغييرات جذرية غير مسبوقة للمستخدمين.

ونشرت شبكة «ان دي تي في» التفاصيل الخاصة بالتحديثات الجديدة، التي نقلها «واتساب» من النسخة التجريبية الى النسخة العامة، ليستفيد منها كل المستخدمين.

وتضمنت التحديثات الجديدة 3 ميزات رئيسية، ستغير بصورة كبيرة من طريقة التعامل مع «واتساب». 1- كتم الصوت الخفي/ يمكن لمستخدمي واتساب كتم جميع الأصوات الخاصة بالاشعارات للتحديثات الخاصة بـ»الحالة» أو الرسائل، التي سبق وكتمها المستخدم. وكان في السابق مستخدم «واتساب» قادر فقط على كتم جزئي لتحديثات الحالة التي لا يرغبون في رؤيتها، لكن حاليا يمكن للمستخدم «الكتم الكامل» لكل تحديثات الحالة الخاصة بشخص ما من دون الرجوع للمستخدم في كل مرة، وعدم ظهورها في أي مكان آخر، الا اذا أراد المستخدم الاطلاع عليها بنفسه والغاء حالة الكتم. ويمكن الغاء حالة الكتم والعودة الى تشغيل ميزة «الصوت» والاشعارات من جديدة، عن طريق النقر على زر «السهم لأسفل».

2- محاذاة الصور/ أضاف «واتساب» مؤشر جديد للمحاذاة بين الصور والرموز التعبيرية والملصقات والنصوص، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة بصيغة «GIF».

واستعار «واتساب» تلك الميزة الجديدة من «انستغرام» لمحاذاة الأشياء، بحيث تبدو جيدة عند نشر التدوينة مع صور أو وسائط أخرى.

3- اصلاح أخطاء/ يصلح تطبيق «واتساب» عدد كبير من الأخطاء المرتبطة بنظام تشغيل «آي أو اس 13»، والمتعلقة بلوحة المفاتيح وخدمة التخزين السحابي «آي كلاود» والرسوم المتحركة.

4- ميزات اضافية/ كما يضيف «واتساب» ميزات أخرى جديدة كان سبق واختبرتها لفترة طويلة سابقة، مثل خاصية «دارك مود» وميزة «بوميرانج».

