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كشف خبراء منظمة مجموعة العمل البيئي (EWG)، أن المواد الملوثة في مياه الشرب يمكن أن تؤدي الى أكثر من 100 ألف اصابة بالسرطان بين أفراد جيل واحد في الولايات المتحدة فقط.

حسب خبراء منظمة (EWG) (منظمة غير ربحية) تأثير 22 مادة مسرطنة مجتمعة في صحة الانسان، في 48363 شبكة لامدادات الماء في الولايات المتحدة. فاتضح للباحثين أن السبب الأكبر لظهور الأورام الخبيثة مرتبط بالزرنيخ، والنواتج العرضية لمواد التعقيم والمواد المشعة مثل اليورانيوم والراديوم. كما تبين للباحثين أن أخطر شبكات المياه هي تلك التي تستخدم المياه الجوفية، لأنه على الرغم من أن تركيز المواد الملوثة فيها ضمن الحدود المسموح بها، الا أنه مع مرور الوقت يمكن أن تلحق الضرر بصحة الانسان. عموما، يعتبر خطر الاصابة بالسرطان بسبب مياه الشرب الملوثة هو أعلى بدرجتين من المعدل الأساسي الذي يعادل واحد الى مليون. واستنتج العلماء من هذا، أن تخفيض مستوى المركبات الملوثة في مياه الشرب هو أفضل حماية لصحة السكان.

