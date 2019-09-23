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تناول 5 حصص من الخضراوات والفواكه يومياً


قالت الجمعية الألمانية للتغذية ان الخضروات والفواكه تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومركبات النبات الثانوية المهمة للصحة، لذا فهي توصي بتناول 5 حصص منها يوميا.
وأوضحت الجمعية أنه ينبغي تناول 3 حصص من الخضراوات وحصتين من الفواكه بواقع 400 غرام من الخضراوات و250 غراما من الفواكه.
من ناحية أخرى، أشارت الجمعية الى أنه لا يجوز تناول البطاطس نيئة نظرا لاحتوائها على مادة «سولانين» الضارة التي تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي كآلام البطن والاسهال والقيء، علما بأن الطهي يقضي على هذه المادة، ويسري ذلك أيضا على البقوليات كالعدس والبازلاء والفاصولياء.


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