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أعلن الأطباء أن الشباب بحاجة الى أن يمشوا ما لا يقل عن 10 آلاف خطوة في اليوم، أما كبار السن بحاجة الى أن يخطوا ما يصل الى 5-7 آلاف خطوة في اليوم لتجنب المشاكل الصحية.

وقال طبيب روسي بمناسبة اليوم الخالي من السيارات ( 22 سبتمبر)، في حال مشى الشاب أقل من 10 آلاف خطوة والكبار في السن أقل من 6-7 آلاف خطوة في اليوم والمسن أقل من 5 آلاف خطوة فان نظام القلب والأوعية الدموية يضعف، بغض النظر عما يفعله، فكل ذلك لا يضاهى مع المشي.

ووافق رئيس منظمة الصحة العامة في روسيا الطبيب، وأضاف: في حال مشى الشخص ثلاثة دقائق ينخفض ضغط دمه أما اذا مشى خمس دقائق فيتحسن مزاجه وأما اذا مشى 10 دقائق فيتحسن تفكيره الابداعي.

