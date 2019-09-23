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الأطباء يحددون عدد الخطوات الضرورية يومياً


أعلن الأطباء أن الشباب بحاجة الى أن يمشوا ما لا يقل عن 10 آلاف خطوة في اليوم، أما كبار السن بحاجة الى أن يخطوا ما يصل الى 5-7 آلاف خطوة في اليوم لتجنب المشاكل الصحية.
وقال طبيب روسي بمناسبة اليوم الخالي من السيارات ( 22 سبتمبر)، في حال مشى الشاب أقل من 10 آلاف خطوة والكبار في السن أقل من 6-7 آلاف خطوة في اليوم والمسن أقل من 5 آلاف خطوة فان نظام القلب والأوعية الدموية يضعف، بغض النظر عما يفعله، فكل ذلك لا يضاهى مع المشي.
ووافق رئيس منظمة الصحة العامة في روسيا الطبيب، وأضاف: في حال مشى الشخص ثلاثة دقائق ينخفض ضغط دمه أما اذا مشى خمس دقائق فيتحسن مزاجه وأما اذا مشى 10 دقائق فيتحسن تفكيره الابداعي.


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