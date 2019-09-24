أول النهار

استقبل ممثل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بمقر اقامته في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الاميركية أمس عددا من ابنائه طلبة الكويت الدارسين في الجامعات الاميركية.

وفي بداية اللقاء طمأن سموه أبناءه على صحة صاحب السمو امير البلاد بعد الفحوصات الطبية ونتائجها التي تكللت بفضل من الله ورعايته بالتوفيق والنجاح.

وعبر سموه عن سعادته بلقائه ابناءه الدارسين في الجامعات الاميركية مؤكداً حرص الحكومة على توفير الرعاية والعناية من اجل تيسير تحصيل علومهم وتحقيق ما يتمنونه والعودة الى ارض الوطن للمساهمة في مسيرة النهضة والتنمية.

وأعرب سموه عن ثقته الكبيرة بأبنائه وقدرتهم على امتلاك العلم الذي يمكنهم من تحقيق حلم الآباء والاجداد في بناء الدولة العصرية الحديثة القوية بسواعد وعقول ابنائها.

ودعا سموه الى ان يكون ابناء الكويت الدارسون في الخارج خير سفراء لبلدهم والتعاون لرفع راية الكويت عالية خفاقة بين الامم والاقتداء بمسيرة الآباء والاجداد الذين حملوا على عاتقهم بناء الكويت واعلاء مكانتها في العالم. حضر اللقاء سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية الشيخ سالم عبدالله الجابر والوكيل للشؤون الامنية وشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر المبارك والوكيل للشؤون

الاقتصادية بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر أحمد السالم.

