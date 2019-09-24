أول النهار

ترأس الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفد الكويت المشارك في اعمال الاجتماع التشاوري السنوي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة نيويورك. وترأس الاجتماع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون يوسف بن علوي بن عبدالله حيث تم خلال الاجتماع بحث التنسيق المشترك بين دول المجلس للتحضير للاجتماعات الوزارية التي ستعقد مع عدد من وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين اضافة الى القضايا الحيوية التي سيتم بحثها مع تلك الدول بما في ذلك تطورات الاوضاع في المنطقة والقضايا الاقليمية والدولية المعروضة على جدول اعمال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

وضم وفد الكويت كلا من السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والسفير منصور عياد العتيبي المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

وبحث الخالد مع وزيرة خارجية مملكة النرويج ايني ايركسن سوريدي سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ صباح الخالد بالوزيرة النرويجية أول من امس الأحد على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتبادل الجانبان التهنئة في مستهل اللقاء بمناسبة اعتماد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية انضمام الكويت ومملكة النرويج لعضوية مجلس محافظي الوكالة للفترة من 2019 - 2021.

كما بحثا اطر التنسيق والتعاون المشترك في اطار عضوية البلدين المتزامنة في تلك الفترة بالاضافة الى مناقشة موضوع ترشح مملكة النرويج الصديقة لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن للفترة من 2022 - 2021.

واستعرض الطرفان آخر المستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي والتطورات التي تشهدها المنطقة. ووقع الخالد والوزيرة النرويجية عقب اللقاء مذكرة تفاهم بشأن اقامة المشاورات الثنائية بين وزارة الخارجية الكويتية ووزارة خارجية النرويج والتي تعكس بدورها عزم البلدين الصديقين على توسعة مجالات التعاون المختلفة والدفع بالعلاقات الثنائية المتينة الى آفاق أكثر شمولية وتكامل. وبحث الخالد مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية ايرلندا سايمون كوفيني العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات وعلى كل المستويات. وناقش الخالد ونظيره الايرلندي أول من امس الأحد على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك موضوع ترشح جمهورية ايرلندا لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن للفترة من 2022 - 2021. وتناول اللقاء آخر المستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي والتطورات التي تشهدها المنطقة وعددا من القضايا محل الاهتمام المشترك. وحضر اللقاءين مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي والوزير المفوض ناصر الهين ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. وشارك الخالد في حفل عشاء العمل الوزاري الـ14 حول السلام في الشرق الأوسط. وجاء حفل العشاء الذي دعا اليه رئيس معهد السلام الدولي تيري رود لارسن بالاشتراك مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية دوقية لكسمبورغ جان اسيلبورن أول من امس الاحد على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول وزراء خارجية الدول المشاركة مجمل القضايا والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي تمثل ثلث القضايا المطروحة على مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما تبادل الوزراء في هذه المناسبة الرؤى والأفكار حول اطر مواجهة التهديدات التي تحيط المنطقة ومناقشة التحركات الدولية في هذا الاطار.

