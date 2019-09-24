الأولى

اعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن امله في الا تنفجر المنطقة مشيرا في تصريح ادلى به للصحافيين اول من أمس الى وجود مبادرة اميركية لانشاء تحالف دولي يضمن سلامة الملاحة في الخليج وفي مضيق هرمز وخليج عمان.

وقال ان موقف الكويت سيتبلور من تلك المبادرة بعد معرفة تفاصيلها، لافتا الى عدم وجود تحرك كويتي للوساطة بين طهران والرياض.

وبسؤاله عن اعلان الرئيس الايراني حسن روحاني تقديم بلاده مبادرة الى الامم المتحدة ورد الكويت على تلك المبادرة اجاب: لم نطلع بعد عليها وقد يكون بها شيء جديد. وردا على سؤال آخر بشأن موافقة البنتاغون على ارسال قوات اضافية الى المنطقة، وهل ستأتي هذه القوات الى الكويت قال: ان الولايات المتحدة اعلنت بنفسها ارسال قواتها الى السعودية والامارات.

وقال الجارالله: الكويت رفعت استعداداتها نظرا للاوضاع في المنطقة وهذا امر طبيعي، لكن هناك في الوقت نفسه تحرك دبلوماسي على مستوى مجلس الامن وعبر الاتصالات التي تجري باستمرار مع الاشقاء والاصدقاء والحلفاء. وعن مدى تفاؤله بإمكان حلحلة الازمة الخليجية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة اوضح ان تلك الظروف تقودنا اكثر باتجاه القرب ونحو التفاؤل وتدعونا الى ان نتسامى فوق الجراح وان نوحد موقفنا ونحقق معا له القوة والصلابة، مشيرا الى ان الكويت تواصل دورها ووساطتها في هذا الشأن، والى ان رسائل سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الى السعودية وقطر وقادة المنطقة تؤكد اننا ماضون في الطريق الصحيح.

وبسؤاله: هل ضعف الاهتمام الاميركي بالمنطقة في ظل تضارب تصريحات الرئيس ترامب قال: بالعكس فدول مجلس التعاون لديها شراكة استراتيجية وتحالفات مع الولايات المتحدة واعتقد ان المطلع على هذا الامر يدرك ان الاهتمام الاميركي موجود بقوة من خلال مقترح انشاء تحالف لسلامة الملاحة في المنطقة.

وحول شكوى العراق ضد الكويت في مجلس الامن بشأن الحدود البحرية، قال: لا نغفل ان بعض الجهات في العراق تحاول ان تغذي مثل هذه الامور، ونحن ننظر الى الشكوى في اطار توضيح الموقف وقد ارسلنا من جانبنا مذكرة مفصلة بالموقف الكويتي حيال ما تم التطرق اليه من قبل الاشقاء. واستطرد قائلا: مستقبل الحدود البحرية بين البلدين بعد النقطة 162 يحتاج الى ترسيم وعندما يتحدثون عن اتفاقية خور عبدالله بأنها اتفاقية ترسيم حدود فهذا كلام غير دقيق.

وزاد: خور عبدالله مرسم وفق قرار مجلس الامن 833 وهذا الترسيم الى النقطة 162، وما بعدها يحتاج الى الجلوس والتفاوض وفق قواعد القانون الدولي.