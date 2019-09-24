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أعلن وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد والمناسبات الوطنية محمد الجبري بدء الاستعدادات للفعاليات والتغطيات الاعلامية للعودة الميمونة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد من الولايات المتحدة الاميركية بعد رحلة كان من ضمنها فترة علاج. وقال الجبري في بيان صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس الاثنين ان خطة الفعاليات روعي فيها ان تكون معبرة عن فرحة أهل الكويت والمقيمين على ارضها بعودة والد الجميع وقائد مسيرتنا بعد ان من الله تعالى عليه بموفور الصحة وتمام العافية.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره ايضا امين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الاحمد والأعضاء التشديد على وجوب الاعداد الملائم للاحتفالات الوطنية للعيد الوطني 59 وعيد التحرير 29 وعيد الجلوس 14 بما يعبر عن فرحة الشعب الكويتي بهذه المناسبات الغالية.

كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع عددا من النقاط المهمة التي تسهم في الاعداد الجيد للمناسبات والاعياد الوطنية المقبلة لتظهر بالشكل اللائق والمشرف. وتناولت اللجنة كذلك عددا من الافكار والاقتراحات التي تهدف الى انجاحها على اكمل وجه وتعبر عن الهوية الوطنية وترسخ قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة السياسية العليا.

المبارك لطلبتنا

الاميركية. وعبر سموه عن سعادته بلقائه ابناءه الدارسين في الجامعات الاميركية مؤكدا حرص الحكومة على توفير الرعاية والعناية لهم من أجل تيسير تحصيل علومهم وتحقيق ما يتمنونه والعودة الى أرض الوطن للمساهمة في مسيرة النهضة والتنمية. واعرب سموه عن ثقته الكبيرة بأبنائه وقدرتهم على امتلاك العلم الذي يمكنهم من تحقيق حلم الآباء والأجداد في بناء الدولة العصرية الحديثة القوية بسواعد وعقول ابنائها.

ودعا سموه الى أن يكون أبناء الكويت الدارسون في الخارج خير سفراء لبلدهم من خلال التعاون لرفع راية الكويت عالية خفاقة بين الامم والاقتداء بمسيرة الاباء والاجداد الذين حملوا على عاتقهم بناء الكويت واعلاء مكانتها في العالم.