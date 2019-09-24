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نيويورك - كونا: طمأن ممثل سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلبة الكويت الدارسين في الجامعات الاميركية على صحة صاحب السمو بعد الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح بفضل من الله. جاء ذلك خلال استقبال المبارك بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بمقر اقامته في نيويورك امس عددا من ابنائه الطلبة الدارسين في الجامعات محمد الجراح ان الصناعة المصرفية تواجه جملة من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تفرضها متغيرات الاقتصاد الكلي وتقلب الأسواق والظروف السياسية في المنطقة، هذا فضلاً عن التقنيات التكنولوجية التي تؤثر في هذا المجال من خلال تغيير احتياجات العملاء وتوقعاتهم من المؤسسات المالية والمصرفية.

من ناحيته بين الرئيس التنفيذي في البنك رائد جواد بوخمسين ان المؤتمر يعتبر بمثابة فرصة مميزة للقاء ممثلي البنوك مع شركات التقنيات المالية، لمناقشة التطورات الحالية والجديدة في مجال الصناعة المصرفية والتنمية المستدامة، مما سيساعدنا على ابتكار منصة متقدمة ومنتجات وخدمات سهلة الاستخدام تلبي احتياجات عملائنا. مشيداً بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لفعاليات المؤتمر مما يؤكد على دعمه الكبير للمصارف الكويتية والقطاع المصرفي المحلي ومن جانبه، اكد رئيس اتحاد مصارف الكويت ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد ان الابتكارات والتقنيات المالية FINTECH تتطور بسرعة هائلة ووتيرة مذهلة كونها تضم كماً هائلاً من الفرص الاستثمارية، يشهد لها ارتفاع اجمالي الاستثمارات فيها من 9 مليارات دولار اميركي في 2012 الى ما يقدر بقرابة 120 مليار دولار اميركي في نهاية 2018.

وحول آخر تطورات عملية اندماج بيتك والاهلي المتحد قال رئيس مجلس ادارة بيتك حمد المرزوق انه لا يوجد ما يدعو لتغيير معدل تبادل الأسهم بين البنكين، مشيراً الى ان الامر الآن امام الجهات الرقابية في الكويت والبحرين، وننتظر خلال الفترة المقبلة الاجابة عن طلباتنا.

وأوضح رئيس مجلس ادارة بنك الخليج عمر الغانم انه من المهم تغيير النظرة نحو الشباب باعتبارهم احد اصولنا الأساسية، قائلاً نحن على يقين بأنهم قادرون على ان يكونوا عاملاً اساسيًا في الارتقاء بالاقتصاد الكويتي من خلال التعليم والتدريب والتشجيع على دخول القطاع الخاص. وأضاف هناك دور مهم لبنك الكويت المركزي، حيث قال: في وقت اضطراب الأوضاع الجيوسياسية وتقلب اسعار النفط وضعف الاقتصاد العالمي، نجد ان الاقتصاد الكويتي يتسم بالاستقرار والتنامي.

وبدوره، قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت القابضة كيبكو فيصل العيار ان التوترات الجيوسياسية الأخيرة ستؤثر في بيئة الأعمال بالكويت والخليج، مشيراً الى انه سيكون هناك تأثير في الاقتصادات الخليجية بنسبة مليون في المائة، متوقعاً ان يكون تأثير هذه التوترات وقتياً ولن يدوم طويلاً. وحول مدى جاذبية بيئة الأعمال داخل الكويت، قال العيار: المشكلة والعلة فينا، آملاً ان يتغير الفكر الحكومي خلال المرحلة المقبلة، ويكون مشجعاً للقطاع الخاص. وأكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخه البحر ان الوجه التحويلي للتكنولوجيا يعمل على تغيير ملامح العالم ومنها الصناعة المصرفية، مبينة ان البنوك باتت تتخذ خطوات سريعة نحو التغيير والتكيف مع واقع السوق لتتوافق مع حاجات العملاء.

وأوضحت ان ما يميز هذا التغيير دائماً ما يكون محركه الرئيسي هم فئة الشباب خصوصاً وأنهم يشكلون نحو 60 في المئة من المجتمع وكونهم على ارتباط دائم ورغبة مستمرة في الحصول والتفاعل مع احدث الابتكارات التكنولوجية، لافتة الى ان ذلك يحتم على المصارف ضرورة التغيير في المنتجات والخدمات.

وبدورها، قالت الرئيس التنفيذي في البنك التجاري الكويتي الهام محفوظ ان البنك التجاري شارك في تمويل مشاريع بنحو 1.6 مليار دولار، منها حوالي 800 مليون دولار للقطاع النفطي، موزعة على عدد من الشركات من بينها كوفيك وكيبيك ومؤسسة البترول الكويتية ومصفاة فيتنام ومصفاة الدقم، مشيرة الى ان التمويل الذي تم تقديمة لمؤسسة البترول الكويتية كان بحدود 18 مليون دينار، من اجمالي القرض المقدم للمؤسسة والبالغ مليار دولار.

وأوضح نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر الخرافي ان قطاع الاتصالات يلعب دوراً مهما في تقديم الخدمات الرقمية للقطاع المصرفي، مشيرا الى ان زين تمتلك شريحة من العملاء هي الاكبر بالمنطقة بـ 50 مليون مشترك وهو ما يمكنا من الوصول الى عدد كبير من العملاء الذين لم يكن لديهم حسابات بنكية. وكشف الخرافي عن نية زين اصدار عملة رقمية للمنطقة، موضحاً ان الشركة تعكف على اعداد دراسة في هذا الصدد.

وتوقع الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيتك مازن الناهض بلوغ حجم سوق الابتكار الرقمي برامج وخدمات ذكية 293 مليون دينار او ما يعادل 989 مليون دولار،

ومن المرتقب ان تسهم رؤية الكويت 2035 في رفع مستوى الرقمنة، لافتاً الى ان مجلس التعاون الخليجي حقق تقدماً كبيراً قياساً ببقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال التكيف مع التحول الرقمي والاستفادة منه. اذ يشكل الاقتصاد الرقمي 8% في البحرين و5.1% في الكويت، وأقل من 1% في عُمان وقطر.

وبين الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين الغانم ان برنامج البنك في طرح الصكوك يتضمن طرح ملياري دولار صكوكا، تم طرح 500 مليون دولار منها الاسبوع الماضي، مشيراً الى انه لا يتوقع طرح اي صكوك جديدة قبل عام من الآن، متوقعاً استحواذ البنك على 10 في المئة من الحصة السوقية لصناعة الصيرفة الاسلامية في عام 2021.