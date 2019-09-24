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أعلن وكيل التربية المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط ياسين الياسين طرح 8 مشاريع جديدة بمختلف المحافظات لخدمة العملية التعليمية، مشيرا إلى انجاز وتنفيذ 9 مشاريع لرياض الاطفال والمدارس بمختلف المراحل التعليمية. وأكد استلام 17 مدرسة في العام 2018/2019 من مؤسسة الرعاية السكنية، وجار تنفيذ 52 مدرسة اخرى بالمدن الجديدة.

وأشار الياسين إلى أن التربية تنفذ سياسة الترشيد عن طريق استخدام الأنظمة الحديثة الموفرة للطاقة الكهربائية، منوهاً إلى تطبيق نظام الخلايا الشمسية لأول مرة في روضة ابن حيان التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية. وأوضح أن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط يقوم بإدخال جميع الأساليب الحديثة في تنفيذ المشاريع الجديدة التي تسعى إلى تطوير العملية التعليمية، كما تم توقيع عقد صيانة شاملة لمنطقة حولي التعليمية