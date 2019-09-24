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اعلنت البلدية عن خطة بديلة لتقديم خدمات أعمال النظافة في حال تعثر اي من شركات العقود الجديدة عن أداء التزاماتها في اكتوبر المقبل. واعلنت ان اللجان المعنية باستلام الآليات والمعدات وعمالة العقود الجديدة وغيرها من التجهيزات الخاصة بعقود النظافة باشرت عمليات الفحص لضمان سلاسة خروج معدات وآليات شركات التنظيف الحالية ودخول معدات وآليات شركات التنظيف الجديدة بشكل لا يخل بمستوى النظافة وسير العمل. وقالت البلدية إن عمليات فحص المعدات والآليات تجري حسب جدول زمني معد سلفاً ووفق خطة بديلة تم وضعها لضمان تشغيل وتقديم خدمات اعمال النظافة.

