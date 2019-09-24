loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«البلدية»: خطط لتنفيذ أعمال النظافة في حال تعثر الشركات


اعلنت البلدية عن خطة بديلة لتقديم خدمات أعمال النظافة في حال تعثر اي من شركات العقود الجديدة عن أداء التزاماتها في اكتوبر المقبل. واعلنت ان اللجان المعنية باستلام الآليات والمعدات وعمالة العقود الجديدة وغيرها من التجهيزات الخاصة بعقود النظافة باشرت عمليات الفحص لضمان سلاسة خروج معدات وآليات شركات التنظيف الحالية ودخول معدات وآليات شركات التنظيف الجديدة بشكل لا يخل بمستوى النظافة وسير العمل. وقالت البلدية إن عمليات فحص المعدات والآليات تجري حسب جدول زمني معد سلفاً ووفق خطة بديلة تم وضعها لضمان تشغيل وتقديم خدمات اعمال النظافة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأخبار الخاصة

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة