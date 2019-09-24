وطن النهار

أعرب سمو الشيخ ناصر المحمد عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، ولأبناء الشعب السعودي كافة؛ بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وأشار سمو الشيخ ناصر المحمد الى أن هذا اليوم هو ذكرى غالية، يعتز بها أبناء الكويت كافة الذين يحتفظون في قلوبهم بمكانة خاصة للمملكة؛ اذ يعدونها وطنهم الثاني، كما يعدون الكويت وطنا ثانيا لأشقائهم من أبناء المملكة.

وأشاد سمو الشيخ ناصر المحمد في تصريح لصحيفة الجزيرة السعودية بالعلاقات الكويتية السعودية، ووصف اياها بأنها كانت دوما نموذجا راقيا يحتذى به في العلاقات بين الدول. فمنذ عهد مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة المغفور له باذن الله تعالى الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، الذي كان تربطه علاقات قوية ومتميزة بحاكم الكويت آنذاك المغفور له باذن الله الشيخ مبارك الصباح، وهذه العلاقات مستمرة في التنامي والقوة حتى باتت اليوم تعيش أزهى مراحلها. والفضل بعد الله -عز وجل- يعود الى القيادة الحكيمة من صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله ورعاهما-.

مشيرا الى أن هذه العلاقات المتميزة التي تعززها روابط الدم وأواصر اللغة والأصل والمصاهرة بين الشعبين الشقيقين الكويتي والسعودي أكدتها المحن التي مرت بالمنطقة؛ فعندما تعرضت الكويت للغزو والاحتلال من قِبل قوات صدام حسين في الثاني من أغسطس 1990م حولت المملكة أراضيها الى منصة انطلاق وحشد لتحرير الكويت، وفتح السعوديون قلوبهم قبل بيوتهم لاحتضان أشقائهم الكويتيين كترجمة لمفهوم البلد الواحد.

وأكد سمو الشيخ ناصر المحمد أن الكويت دانت بشدة الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيرا المنشآت التابعة لشركة أرامكو بمنطقتَي بقيق وهجرة خريص، وأعلنت تأييدها الكامل للاجراءات كافة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لضمان أمن وسلامة أراضيها. مشيرا الى أن ما تتعرض له المملكة من هجمات اجرامية آثمة، تستهدف زعزعة الاستقرار بها، لن يثني القيادة السعودية بحال من الأحوال عن المضي قُدما فيما تراه صالحا من خطوات لدعم أمن واستقرار المنطقة، واضطلاعها بدورها الأصيل الذي تفرضه عليها مكانتها التاريخية، والعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين أبناء المملكة وأشقائهم في دول الخليج العربية، التي تجعل المملكة في موقع مسؤولية تجاه ما يتهدد أمن هؤلاء الأشقاء واستقرارهم كافة.

وأثنى سموه على الدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لخدمة العالمين العربي والاسلامي، مشيرا الى التقدير الكبير الذي تحظى به القيادة السعودية لما تقوم به من جهود مخلصة لخدمة الحرمين الشريفين، وزوارهما الكرام.. ومبديا سعادته بنجاح موسم الحج هذا العام (1440هـ) قائلا: أسأل الله -عز وجل- أن يجزي القيادة السعودية خير الجزاء على هذه الجهود، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن يوفقها دوما لما فيه خير الاسلام والمسلمين.

كما تطرق سمو الشيخ ناصر المحمد الى حركة التطوير والتنمية الكبيرة التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك سلمان -حفظه الله، التي تأتي ثمرة طبيعية للجهود الحثيثة التي يبذلها جلالته لدفع عجلة التنمية والرخاء وقيادة سفينة المملكة نحو مرافئ الأمن والأمان والاستقرار. مضيفا بأن الانجازات التي تحققت تثبت أنه قائد قوي أمين، يحرص على الاصلاح والقضاء على الفساد.

وفي ختام تصريحه أثنى سمو الشيخ ناصر المحمد على حكمة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما يبذلانه من جهود صادقة لدعم مسيرة العمل المشترك على المستويَين العربي والاسلامي، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة.

