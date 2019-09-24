وطن النهار

عقد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اجتماعا مشتركا مع رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ ورئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل ورئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد المعولي ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي الدكتورة امل القبيسي.

جاء ذلك في بيان صحافي لشبكة (الدستور) الاخبارية أمس للاجتماع المنعقد في العاصمة الكازاخية (نور سلطان) على هامش اعمال المؤتمر البرلماني الاسيوي الاوروبي الرابع (يورو-اسيان).وذكر البيان ان الاجتماع بحث اهم القضايا المطروحة على جدول اعمال المؤتمر اضافة الى القضايا والملفات التي ستطرح خلال اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في بلغراد أكتوبر المقبل.حضر الاجتماع من الجانب الكويتي اضافة الى الرئيس الغانم وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف.

من جانب آخر أقام القائم بأعمال سفارة الكويت لدى جمهورية كازاخستان خالد الخالدي في العاصمة (نور سلطان) أمس مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الأوروبية الآسيوية (يورو آسيان).

وحضر المأدبة عدد من اعضاء البرلمانات الخليجية والعربية المشاركة بالاجتماع وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى كازاخستان بالاضافة الى اركان السفارة الكويتية لدى نور سلطان.

ويرافق الغانم وفد برلماني يضم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف، وأمين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال، وعضوا الشعبة النائبان الحميدي السبيعي وصفاء الهاشم، والنائبان مبارك الحريص وفراج العربيد اضافة الى عدد من اركان السفارة.

يذكر ان الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له الى كازاخستان مساء أول من أمس للمشاركة باجتماع رؤساء البرلمانات الأوروبية الآسيوية الذي تنطلق أعماله اليوم.

