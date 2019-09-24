وطن النهار

قال سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الصباح ان اليوم الوطني للمملكة مناسبة مهمة لاستذكار القيمة العالية للسعودية بانجازاتها الكبيرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.

وتقدم الخالد في تصريح لـ (كونا) أمس الاثنين بالتهنئة للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ(89) لليوم الوطني للمملكة.

وقال «أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي».

وأكد أن السعودية شهدت منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ومن تبعه من الملوك الذين ساروا على خطاه مسيرة رائدة في بناء دولة قوية متطورة سطرتها نجاحات كبيرة ومتوالية على كل الصعد بسواعد أبنائها المخلصين ولمستقبل واعد وطموح لتحقيق مبادرات رؤية (المملكة 2030).

وقال ان المملكة بمكانتها الكبيرة والمرموقة على الساحة الاقليمية والعالمية تشكل لبنة مهمة في تحقيق الاستقرار اقتصاديا وسياسيا وأمنيا بما تمتلكه من مقومات وظفتها في حفظ الاستقرار والسلام باعتبارها قلب العالم الاسلامي وعمود البيت العربي.

واثني الخالد على مستوى العلاقات السعودية الكويتية المتينة والراسخة والتاريخية وبالروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة والدم والمصير الواحد في ظل رعاية وحرص صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز.

