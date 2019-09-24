وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة الشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بما يلي: استمع المجلس في مستهل اجتماعه الى شرح قدمه رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد حول الزيارة التفقدية التي قام بها مؤخراً الى كل من مركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي حيث اطمئن خلال الزيارة على جميع الاجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان العامة للجيش مؤكداً ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جهوزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة وحث القوات العسكرية على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء المتواصل، سائلاً المولى عز وجل ان يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأن تنعم جميع شعوب المنطقة بالسلام والأمن والاستقرار. وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشــعب الســـعودي الشـقيــق، ســـائلاً المولى عز وجل للمملكة الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرفاه، مشيداً بالنهضة المباركة وما تحقق من انجازات عظيمة على ارض المملكة وبدورها الايجابي المشهود في خدمة قضايا الأمتين العربية والاسلامية.

وبهذا الصدد، اشاد مجلس الوزراء بالانجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في التعامل بشكل قياسي مع الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها منشأتين تابعتين لشركة ارامكو بعد تعرضها لهجوم اجرامي في الأسبوع الماضي، مؤكداً ثقته في حكمة وقدرة الأشقاء في المملكة على التصدي بحزم وقوة لمثل هذه الأعمال الارهابية، كما يؤكد مجلس الوزراء وقوف الكويت مع المملكة الشقيقة بكل ما تتخذه من اجراءات في هذا الشأن، متمنياً لها دوام الأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ المملكة من كل مكروه.

كما تدارس المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون الصكوك الحكومية والذي يهدف الى استكمال البناء التشريعي والتنظيمي للصناعة المالية الاسلامية في الكويت، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو نائب الأمير حفظه الله تمهيداً لاحالته لمجلس الأمة.

واطلع المجلس كذلك على التوصية الواردة من اللجنة بشأن مشروع مرسوم بنظام مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لسمو نائب الأمير.

ثم احيط المجلس علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2019 /2020 الربع الأول والمتضمن ما تم خلال الفترة من (1 /4 - 30 /6 /2019)، وقد اشتمل التقرير على خمسة اجزاء بالاضافة الى اهم النتائج والتوصيات، وقرر المجلس تكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية باحالته الى مجلس الأمة.

كما احيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن التقرير الثاني لرصد التقدم المحرز في مجال تحقيق اهداف التنمية المستدامة (2030) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثم احيط المجلس علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير الهيئة العامة للبيئة بشأن حادث بقعة الزيت على سواحل منطقة عشيرج التي وقعت في شهر يونيو الماضي، والاجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع كل من (وزارة الداخلية، وزارة الكهرباء والماء، وزارة المواصلات، بلدية الكويت، مؤسسة الموانئ الكويتية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الادارة العامة للاطفاء، شركة نفط الكويت، شركة البترول الوطنية الكويتية) للتعامل مع تلك الحادثة وتفادي تأثيراتها وأضرارها.

كما احيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع مدينة المطلاع الاسكاني، والاجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 31 /7 /2019.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد اعرب مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره لسلسلة التفجيرات الارهابية التي وقعت في جمهورية افغانستان الاسلامية الأسبوع الماضي، وكذلك الغارة الجوية بولاية ننغرهار، والتي اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من الضحايا المدنيين الأبرياء، مجدداً موقف الكويت الرافض للارهاب مهما كانت اسبابه ودوافعه وأهدافه.

كما اعرب مجلس الوزراء عن استنكاره وادانته للتفجير الارهابي الذي استهدف حافلة قرب كربلاء في جمهورية العراق والذي اودى بحياة عدد من الضحايا، معرباً عن رفضه لكل اساليب العنف والارهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين.

