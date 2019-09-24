وطن النهار

في إطار استعدادات بلدية الكويت لبدء تنفيذ عقود النظافة الجديدة والمقرر أن يبدأ العمل بها في 11 أكتوبر المقبل باشرت البلدية وعلى مدى اسبوعين عملية فحص آليات ومعدات شركات التنظيف للتأكد من استيفائها الشروط والمواصفات الفنية المنصوص عليها في عقود الشركات المبرمة مع البلدية ومدى التزام الشركات بتوريد الآليات والمعدات حسب بنود تلك العقود.

واعلنت إدارة العلاقات العامة ان اللجان المعنية بتسلم الآليات والمعدات وعمالة العقود وغيرها من التجهيزات الخاصة بعقود النظافة باشرت عمليات الفحص انطلاقاً من حرص بلدية الكويت على الالتزام بالشروط التعاقدية فضلا عن متابعة مدى جاهزية شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية في تنفيذ أعمال عقود النظافة وذلك بناء على توجيهات وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بضرورة الانتهاء من جميع التحضيرات والتجهيزات لضمان سلاسة عملية خروج معدات وآليات شركات التنظيف الحالية ودخول معدات وآليات شركات التنظيف الجديدة محلها بشكل لا يخل بمستوى النظافة وسير العمل في كل محافظة.

وقالت ان عمليات فحص المعدات والاليات لكل شركة تنظيف تجري

حسب جدول زمني معد سلفاً تمهيدا لتنفيذ عملية الاستلام والتسليم ما بينها ولجان النظافة الست في كل محافظة الى جانب ضرورة إنتهاء الادارات المختصة من تسليم شركات التنظيف المتعاقدة مع البلدية مواقع التشوين واصدار التراخيص اللازمة وفق النظم المعمول بها في البلدية.

واضافت الإدارة ان اللجان المكلفة وضعت خطة بديلة لضمان تشغيل وتقديم خدمات اعمال النظافة في حال تعثر اي من الشركات المتعاقدة مع البلدية عن أداء التزاماتها التعاقدية بالتنسيق مع الادارة القانونية متضمنة الإجراءات الواجب اتباعها حيال تلك الشركات وفقا للقواعد العامة للقانون وشروط العقد حفاظاً على حقوق الدولة.

