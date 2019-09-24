وطن النهار

قال كبير المدققين بقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني علي خشاوي ان ديوان المحاسبة أصدر عدة تعاميم تتعلق بالتجديدات والتمديدات التي تطرأ على العقود،

حيث أصدر التعميم رقم (4) لسنة 1993 والتعميم رقم (3) لسنة 1999 بشأن قواعد تجديد العقود الدورية باعتبارها ارتباطا جديدا، والتعميم رقم (5) لسنة 2019 والذي ألحق بالتعميم رقم (18) لسنة 2019 بشأن أوامر التمديد الزمني للعقود والذي تضمن إيضاحاً وتفسيراً للتعميم رقم (5) لسنة 2019.

وأكد أن الديوان أوضح من خلال التعميمين الأخيرين أن أوامر التمديد الزمني التي قد تطرأ على عقود الأشغال العامة والاتفاقات الاستشارية وعقود التوريد المرتبطة بالتصنيع وعقود تنفيذ الالتزامات التعاقدية المرتبطة بمشاريع استغلال أملاك الدولة، حيث أن الأصل

في تلك العقود أن يتم تنفيذها بتاريخ الإنجاز التعاقدي الواردة بنصوصها، إلا أنه قد تطرأ ظروف تحول دون ذلك الأمر الذي يؤدي إلى إصدار الجهات الحكومية لأوامر التمديد الزمني، ولما كان لهذه الأوامر

آثاراً مالية على الدولة فينبغي على الجهات الحكومية عرضها على الرقابة المسبقة للديوان للتحقق من تقدير قيمتها وما يتفق مع نصوص القانون منعا للإضرار بالمال العام. وأضاف أنه منذ صدور التعميم رقم (5) لسنة 2019 وحتى تاريخ إعداد الإحصائية في 29 يوليو 2019 بلغ اجمالي موضوعات التمديد والتجديد المعروضة على الرقابة المسبقة (259) موضوع، حيث أصدر الديوان الموافقة لعدد (135) موضوعاً بنسبة 52% من إجمالي موضوعات التمديد والتجديد، كما تم رد أوراق الموضوع لعدد (97) موضوعاً بنسبة 37%،

في حين أصدر رأيا بعدم الموافقة لعدد (7) مواضيع بنسبة 3% وإحالة (9) موضوعات إلى المخالفات المالية بنسبة 4% وتم تصنيف (11) موضوعاً تحت بند أخرى بنسبة 4%.

