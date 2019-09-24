وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بقصر السيف العامر صباح امس، أعضاء فريق البيئة الاستشاري.

حيث تم خلال اللقاء تبادل أهم المواضيع ذات العلاقة بالشأن البيئي، مشدداً على أهمية أن تعمل الدراسات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للبيئة على تحسين مؤشرات الوضع البيئي بالبلاد.

وقد أكد الشيخ ناصر الصباح أن تحسن المؤشرات البيئية يحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية من ضمنها انخفاض معدل الأمراض ذات العلاقة بالتلوث، وهو بدوره يعمل على انخفاض كلفة الإنفاق على الخدمات الطبية التي تقدم بسبب تدهور هذه المؤشرات.

كما دعا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود سواءً كانت الحكومية أو الأهلية في سبيل تجاوز مختلف العقبات التي قد تعترض أعمال تحسين الوضع البيئي في العديد من المواقع بالبلاد.

