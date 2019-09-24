وطن النهار

أعلن الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي ان اجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2020/2019 وفقا لتقرير المتابعة للربع الاول من الخطة تبلغ 135 مشروعا بينها 22 مشروعا استراتيجيا باعتمادات مالية تقدر بمبلغ 2.662.4 مليون دينار انفق منها ما نسبته 8.2 % حتى نهاية الربع الاول من الخطة مشيرا الى ان هذه النسبة هي الاعلى مقارنة بـ 3.6 % في 2018/2019 و3.5 % في 2017/2018.

وكشف خلال مؤتمر صحافي عقده امس للاعلان عن نتائج تقرير المتابعة الربع سنوي الاول من خطة التنمية 2020/2019 بحضور الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالانابة نادية الهملان وومراقب تنفيذ المشاريع وبرنامج عمل الحكومة وفاء الضبيان ورئيس قسم المشاريع التطويرية ميساء الجاسم ورئيس قسم المشاريع الانشائية المهندسة اسراء الصفار عن نتائج تقرير المتابعة فيما يتعلق بمقارنة اعداد المشاريع ونسب الانفاق على مشاريع الخطة، مشيرا كذلك الى ان اجمالي المشاريع في خطة التنمية عن العام الحالي 2020/2019 بلغت 135 مشروعا، مشيرا الى ان اجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية للسنة الحالية 2020/2019 بلغت 3.3 مليارات دينار، لافتا الى ان اجمالي الانفاق حتى نهاية الربع الاول في 30/6/2019 بلغ 270.7 مليون دينار مضيفا ان عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية 76 مشروعا بنسبة 56 % وفي المرحلة التحضيرية 50 مشروعا بنسبة 37 % ومشروع تم انجازه بنسبة 1 % ومشروع في مرحلة التسليم بنسبة %1 بالاضافة الى عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد والتي بلغ عددها 7 مشاريع.

وذكر المهدي ان اجمالي المشروعات الاستراتيجية يبلغ 22 مشروعا بينها 13 مشروعا باعتمادات مالية تبلغ 2.662.4 مليون دينار كاشفا عن نسب الانجاز في بعض هذه المشاريع ومنها مشروع مستشفى العدان 45.2 % ومستشفى الصباح 67.7 % ومستشفى الفروانية 53 % ومصفاة الزور 88.2 % والوقود البيئي 98 % ومدينة المطلاع السكنية 43.2 % ومجمع الشقايا 95.1 %.

واشار الى انه وفقا لتوزيع المشاريع الاستراتيجية حسب ركائز خطة التنمية فان 6 مشروعات منها ضمن ركيزة اقتصاد متنوع مستدام و6 مشروعات ضمن ركيزة بنية تحتية متطورة و5 مشروعات ضمن ركيزة بيئة معيشية مستدامة ومشروع واحد ضمن ركيزة راس مال بشري ابداعي و4 مشروعات ضمن ركيزة رعاية صحية عالية الجودة.

