وطن النهار

القاهرة- «كونا»: حث نائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير «كونا» سعد العلي اول من أمس الاحد على تدريس وسائل الاتصال الحديثة (سوشيال ميديا) كتخصص في كليات ومعاهد الاعلام في الجامعات العربية، مؤكدا ان الاعلام العربي يحتاج الى اعادة انضباط.

وقال العلي على هامش مشاركته في فعاليات (ملتقى قادة الاعلام العربي) في دورته السادسة ان الملتقى «فرصة» يلتقي من خلاله نخبة من الاعلاميين العرب وكذلك الاعلاميين غير الحكوميين للتحدث عن همومهم وفرصة لجامعة الدول العربية «لان تسمع هموم هذا الطرف».

وذكر ان الاعلام العربي والعالم كله يعيش في «حالة من الفوضى» بسبب ظهور وسيلة اعلامية اخرى «لا تتطلب أي رخص تجارية او رسمية للعمل فيها ولا تنظمها قوانين وهي الحسابات الشخصية في الـ (سوشيال ميديا)».

واشار الى ان أي فئة عمرية «سواء من الشباب أو الصغار او الاطفال» لديها الحرية في استخدام (السوشيال ميديا)، مؤكدا حاجة الاعلام العربي الى «اعادة انضباط».

وقال ان «رجل الاعلام العربي متأخر فيما يتعلق بالمعلومة في ظل محدودية الحريات الموجودة في العالم العربي والافتقار للشفافية لدى الحكومات في توصيل المعلومة».

وافاد بان عامل (السوشيال ميديا) اصبح «ظاهرة» قائمة اضيفت الى الواقع العربي دون ان يكون هناك «تخصص» في العالم العربي والعالم كله لتدريس هذه الوسيلة الحديثة.

وأكد العلي أهمية تدريس مثل هذا التخصص في الجامعات الى جانب الاعلام التقليدي، مبينا ان الاعلام الورقي يستخدم اليوم (الفيديو) حتى ينجح.

ولفت الى ان التطور التكنولوجي يتعين معه تدريس ظاهرة (السوشيال ميديا) وهو الامر الذي يعد فرصة للنخبة من الاعلاميين العرب لمناقشته وتدارسه للخروج بتوصيات بهذا الشأن.

واكد العلي في الوقت ذاته ان «الاعلام التقليدي» من صحافة وراديو وتلفزيون لن ينتهي» مؤكدا اهمية ان تطور ادارات الصحف الورقية نفسها بما يواكب المستجدات لتحافظ على دورها في ظل القضايا والاهتمامات العربية الكثيرة والمتنوعة.

واوضح ان الافراد والحكومات والصحف «ارهقوا» في مواجهة «الإشاعات» التي قد تخرج من (السوشيال ميديا) وتخصيص وقت لدراستها والتحقق من صحة المعلومات التي تتداولها.

وذكر العلي ان الوزارات والمؤسسات الاعلامية ترصد هذه الإشاعات فيما ترتفع نسب «اخبار النفي» للرد عليها مؤكدا اهمية التوصل الى حل يتمثل في اعلام رسمي يتضمن المعلومة الصحيحة والدقيقة وهو الامر الذي يحتاج فترة من الزمن.

