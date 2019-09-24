وطن النهار

نظمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بمقرها الرئيس برنامجاً تدريبياً حول «العمل الإنساني المنبثق من المبادئ الإنسانية» بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومشاركة ممثلين عن وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية الكويتية.

وقال المدير العام للهيئة م. بدر سعود الصميط في كلمته خلال حفل افتتاح الورشة التدريبية إن هذا البرنامج التدريبي هو ثمرة من ثمار مبادرة «تمكين» التي أطلقتها الهيئة لتطوير أداء العاملين في العمل الخيري، مشيراً إلى إن العمل الخيري الكويتي عانى في السابق ضعفاً ملحوظاً في الجانب التأهيلي والتدريبي بسبب الورع الزائد لقياداته وحرصهم على توجيه الأموال لمساعدة الفقراء دون ايلاء البرامج التدريبية الاهتمام الكافي.

وأكد أن إنفاذ مشاريع خيرية نوعية بجودة عالية وكفاءة لمصلحة الفئات المستفيدة لن يتأتى إلا بتدريب وتأهيل العاملين في الحقل الخيري، وأن الانفاق المدروس في هذا الجانب هو صرف في محله لأجل أهداف سامية ونبيلة.

وأشار إلى إن الشراكة مع المنظمات والجهات المعنية تسهم في تخفيض التكاليف وتقديم برامج عالية الجودة، مشيراً إلى إن الهيئة طرحت فكرة مبادرة تمكين على العاملين في الحقل الخيري فكان أن رحبوا بها، ووقعت اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون بهدف تطوير أداء وقدرات العاملين في الحقل الخيري وشكلت لهذا الغرض لجنة مشتركة للإشراف على المبادرة وبرامجها التدريبية النوعية.

