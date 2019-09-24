وطن النهار

أعلن الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م. ياسين الياسين، أن القطاع سيقوم بطرح ثمانية مشاريع جديدة بمختلف محافظات الكويت لخدمة العملية التعليمية، مشيرا الى انجاز وتنفيذ 9 مشاريع جديدة لرياض الاطفال ومدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وأكد تسلم 17 مدرسة للعام الدراسي 2018/2019 من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وجار تنفيذ 52 مدرسة عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالمدن الجديدة، لافتاً الى أن العمل جار بالقطاع على تنفيذ المشاريع الانشائية التابعة للوزارة، بالاضافة الى متابعة وتسلم المشاريع الخاصة بالوزارة التي تم تنفيذها عن طريق جهات حكومية أخرى كوزارة الأشغال والاسكان بالمدن الجديدة.

وأشار الياسين الى أن وزارة التربية ممثلة في قطاع المنشآت التربوية والتخطيط تقوم بتنفيذ سياسة الترشيد عن طريق استخدام الأنظمة الحديثة الموفرة للطاقة الكهربائية، منوهاً الى تطبيق نظام الخلايا الشمسية لأول مرة في روضة ابن حيان التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، مؤكداً اهتمام قطاع المنشآت التربوية والتخطيط باجراءات الأمن والسلامة للعاملين بجميع المواقع التابعة للمشاريع.

وأوضح أن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط يقوم بادخال جميع الأساليب الحديثة في تنفيذ المشاريع الجديدة التي تسعى الى تطوير العملية التعليمية، كما تم توقيع عقد صيانة شاملة لمنطقة حولي التعليمية.

