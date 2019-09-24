وطن النهار

وقعت جامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم الاجتماعية صباح أمس الاثنين اتفاقية تعاون مع برنامج «بريق» الذي أطلقته رئيسة مبادرة «النوير» الايجابية والرئيس التنفيذي لبرنامج «بريق» الشيخة انتصار سالم العلي الصباح.

وأكد مدير الجامعة الدكتور حسين أحمد الأنصاري حرص الجامعة على توقيع مثل هذا النوع من الاتفاقيات التي تعنى بالصحة النفسية والجوانب الايجابية لأبنائنا الطلبة وتفعيل السلوك الايجابي، مشيرا الى أن «برنامج بريق» من البرامج الطموحة والهادفة لتعزيز الفكر الايجابي والرفاه النفسي، وغرس قيم الانتماء للوطن في نفوس الشباب.

وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية سيكون هناك تبادل للمنفعة والخبرات وتشجيع النشر العلمي بما ستقدمه الجامعة من استشارات علمية وبحثية وتبادل للخبرة العلمية، وهي بادرة طيبة من مؤسسة غير ربحية هدفها المجالات التربوية والسلوكية لمستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا طلبة المدارس والجامعات.

ومن جانبها قالت مؤسس ورئيس شركة النوير لادارة المشاريع غير الربحية رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج (بريق) الشيخة انتصار سالم العلي الصباح أن برنامج (بريق) يستهدف خلق بيئات تعليمية ايجابية، معربة عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية والتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية وجامعة الكويت لتحقيق هذا الهدف السامي.

وأعربت عن فخرها بتوقيع أول اتفاقية بروتوكولية مع جامعة الكويت، متمنية التوفيق للجميع وأن يكون هناك أبحاث أكثر حول تأثير علم النفس الايجابي على الطلبة في جميع المراحل.

وأوضحت السالم أن خلق تلك البيئات يتم عبر تعزيز التفكير الايجابي والصحة والرفاه النفسي المتكامل لطلاب وطالبات المدارس والجامعات، لافتة الى أن البرنامج مدرج في خطة التنمية البشرية (كويت جديدة) 2035 تحت ركيزة رأس المال البشري الابداعي.

