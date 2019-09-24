وطن النهار

اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز قراراً وزارياً رقم 86/أ لسنة 2019 بتسمية سالم بطاح الرشيدي وكيلاً مساعدا لقطاع شؤون التعاون، خلفا عبدالعزيز شعيب بعد ترقية الأخير الى منصب وكيل الوزارة، وذلك بعد صدور المرسوم الاميري رقم 246 لسنة 2019 بتعيين الرشيدي وكيلا مساعدا في وزارة الشؤون.

في هذه المناسبة، رفع الرشيدي أسمى آيات الشكر والعرفان الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، على ثقتهم الغالية بتعيينه وكيلا مساعدا في وزارة الشؤون، معربا عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلا المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظنهم وأن يعينه في حمل هذه الامانة.

وأكد انه سيعمل على تسخير جميع الامكانيات وبذل الجهود لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بالدفع بعجلة التنمية الى الأمام، مشيرا الى أهمية تضافر جهود العاملين في وزارة الشؤون من اجل النهوض بالعمل وتقديم شتى الخدمات للمواطنين.

وأشار الى أنه سيكمل مسيرة ممن سبقه في تولي هذا المنصب وسيسعى دائما على تطوير العمل في القطاع لاسيما بدءا بتعزيز الاجواء الايجابية المناسبة مع جميع الموظفين بمختلف مسمياتهم الوظيفية، بالاضافة الى الارتقاء بالعمل والاستمرار على تطبيق اللوائح المنظمة لقطاع التعاون.

وكان قد توافد عدد من الموظفين على مكتب الرشيدي لتهنئته بهذه المناسبة والثقة التي منحت له في تولي المنصب الجديد، ما أشار اليه البعض الى ضرورة العمل على تنظيم الاجراءات في قطاع التعاون لاسيما في بعض الاختصاصات المتشابهة في بعض الادارات التابعة للقطاع.

