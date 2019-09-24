وطن النهار

استقبلت عميدة كلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت د. سعاد الفضلي مدير ادارة الصحة المهنية بوزارة الصحة د. دعاء الخالدي ومستشاري الادارة وذلك للتنسيق بين الكلية وادارة الصحة المهنية على ضوء الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين كلية العلوم الطبية المساعدة وادارة الصحة المهنية فيما يخص طرق وامكانية تدريب الطلبة في مختبرات الصحة المهنية ومواقع عمل الادارة، وكذلك فتح المجال للتعليم المستمر لموظفي الادارة، اضافة الى ذلك فتح باب التشغيل الوظيفي لخريجي الكلية لدى ادارة الصحة المهنية.

وفي السياق ذاته تم عقد لقاء بين ممثلي الجامعة في كلية العلوم الطلبة المساعدة د. سعاد الفضلي عميدة الكلية ومجموعة من أساتذة الكلية في تخصصات مختلفة تخدم قطاع الصحة المهنية، وممثلي ادارة الصحة المهنية د. دعاء الخالدي حيث تم طرح وتبادل وجهات النظر في القطاعين الصحي والأكاديمي، بين أعضاء الهيئة التدريسية الحاضرين وما يمكن أن تقدمه الاقسام العلمية في المضي قدما نحو تطوير الخدمات الطبية في الصحة المهنية.

وأشارت الفضلي الى ان الاجتماع يأتي كخطوة أولى لبناء أساس هذا التعاون في توفير فرص وظيفية جيدة لخريجي الكلية من الجيل الجديد الصاعد خصوصا وأن الكلية باتت اليوم تقدم برامج عدة في دراسة البكالوريوس والماجستير وأن خريجيها في ازدياد عام تلو الاخر.

