وطن النهار

تنطلق فعاليات العرس الطلابي الديموقراطي صباح اليوم في كلية العلوم الادارية وكلية التربية وكلية الحقوق.

وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة الميدانية عبدالله المطيري إن اللجان العاملة في الانتخابات الطلابية استعدت بشكل جيد ليوم الانتخابات من خلال الاجتماعات المستمرة لأعضاء اللجان والذين جاء اختيارهم على مبدأ الكفاءة واصحاب الخبرة. وحذر من أنه في حال قيام اي طالب بالتصويت بدلاً عن غيره باستخدام هويته، فان كلا منها سوف يعرّض نفسه للفصل من الجامعة باعتبار أن ذلك يشكل مخالفة جسيمة للأنظمة واللوائح الجامعية بالاضافة الى أنه سيتم تطبيق اللوائح على كل من يلجأ الى العنف او المشاحنات الطلابية.

وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة الميدانية عبدالله المطيري انه تم اختيار أماكن الاقتراع في كلية العلوم الادارية في الحرم الجامعي بالشدادية وهي للطلبة قاعة 1019 والطالبات قاعة 1014، مضيفاً أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت بلغ 1789 طالبة و 833 طالباً مقيداً سيختارون ممثليهم في مقاعد الهيئة الادارية لجمعية كلية العلوم الادارية والتي تتنافس عليها كل من قائمة المعتدلون والقائمة المستقلة، موضحاً أن فتح باب الاقتراع سيكون في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

وذكر المطيري أن انتخابات جمعية طلبة التربية تتنافس عليها كل من القائمة التربوية والقائمة المستقلة، موضحاً أنه تم اختيار أماكن الاقتراع بكلية التربية في الحرم الجامعي الشدادية والتي ستكون للطلاب والطالبات في الصالة الرياضية، وقال إن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت بلغ 5269 طالبة و 620 طالباً سيختارون ممثليهم في مقاعد الهيئة الادارية لجمعية طلبة التربية.

