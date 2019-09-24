وطن النهار

أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن تمنياته ألا تنفجر المنطقة.

وفي تصريح للصحافيين اول من امس حول الوضع في المنطقة الذي يوحي بالانفجار ودعوة الولايات المتحدة لتحالف لحماية الملاحة قال: اولا اتمنى ألا تنفجر المنطقة فهناك مبادرات طرحت ومن ضمنها مبادرة الولايات المتحدة الاميركية لانشاء تحالف دولي لضمان سلامة الملاحة في منطقة الخليج وفي مضيق هرمز وخليج عمان والكل يعلم ان هناك اجتماعات عقدت في هذا الاطار والكويت شاركت في اجتماعات تامبا والبحرين وهذه المشاركة كانت بهدف التعرف على المزيد من تفاصيل هذه المبادرة وبالتالي هذه التفاصيل ستقود لبلورة موقف محدد حيالها.

وحول تصريح وزير خارجية ايران بشأن طلب الوساطة بين بلاده والمملكة العربية السعودية اثناء زيارته الى الكويت اجاب لا لم نتحرك في ذلك الوقت حول هذا الاتجاه.

وعن اعلان الرئيس الايراني حسن روحاني لتقديم بلاده مبادرة للامم المتحدة ودور الكويت فيها قال: لم نطلع على المبادرة المقدمة، وقد يكون بها شيء جديد.

وبشأن موافقة البنتاغون على ارسال قوات اضافية الى المنطقة واذا ما كانت هذه القوات ستأتي الى الكويت اجاب كما اعلنت الولايات المتحدة لارسال قوات اضافية الى المنطقة حددتها بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات.

وحول ما اذا كان التفاؤل قائما لحلحلة الأزمة الخليجية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة قال: يفترض ان تقودنا هذه الأوضاع الى التفاؤل بحل هذا الخلاف منه الى التشاؤم واعتقد ان الأوضاع في المنطقة تقود باتجاه القرب اكثر والى التفاؤل ونحن حريصون على مواصلة الدور الكويتي ووساطة الكويت وطالما هناك اوضاع ملتهبة في منطقتنا فهذا يدعونا اكثر وأكثر الى ان نتسامى فوق الجروح وان نوحد موقفنا الخليجي وان نحقق الصلابة في هذا الموقف.

وعن محتوى الرسائل التي ارسلت من قبل سمو الأمير الى قطر والمملكة العربية السعودية وقادة المنطقة والذي تمخض عنها قال الرسائل في الاتجاه والطريق الصحيحين ونحن ان شاء الله ماضون في هذا الطريق.

وعن محتوى رسالة الرئيس الايراني حسن روحاني الى سمو الأمير اجاب: الرسالة لا تتعلق بتوقيع دول مجلس التعاون على معاهدة عدم الاعتداء ولكنها اتت في اطار دور الكويت وحرصها على التهدئة وعلى النأي بهذه المنطقة من اي تفجيرات يمكن ان تحدث.

وعما إذا ما كانت الولايات المتحدة فقدت الاهتمام بالمنطقة في ظل تضارب تصريحات الرئيس دونالد ترامب وادارته قال: لم نلمس اي عدم اهتمام من قبل الولايات المتحدة بالمنطقة بل بالعكس المنطقة ودول المنطقة ودول مجلس التعاون جميعها لديها شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وأيضا هناك تحالفات استراتيجية وهناك تنسيق واعتقد ان المراقب والمطلع يدرك هذا الأمر خصوصا من خلال المقترح الاميركي لانشاء التحالف لسلامة الملاحة في المنطقة.

وحول مهاجمة مندوب سورية في الامم المتحدة الكويت للمرة الثانية قال: مؤسف هذا الطرح من قبل مندوب سورية في الامم المتحدة والحقيقة ما ذكره عبارة عن مغالطات لا اساس لها على الاطلاق وفندها مندوب الكويت في الامم المتحدة منصور العتيبي وعلى استعداد ان ينفذها في المستقبل فيما لو تم التطرق واعادة مثل هذه المغالطات من قبل المندوب السوري. وحول وجود تحرك دبلوماسي في ظل رفع الكويت استعداداتها نظرا للأوضاع في المنطقة قال: صحيح الكويت رفعت استعداداتها وهذا امر طبيعي وهناك تحرك دبلوماسي سواء على مستوى مجلس للأمن او الاتصالات التي تجرى باستمرار مع الأشقاء والأصدقاء والحلفاء.

الحدود البحرية بعد النقطة 162 تحتاج إلى ترسيم

حول ما اثير حول الشكوى العراقية ضد الكويت في مجلس الأمن ووجود مطالبات نيابية بايضاح الوضع ومستقبل الحدود البحرية ما بين البلدين بعد النقطة 162 قال الجارالله: مستقبل الحدود البحرية بين البلدين بعد النقطة 162 يحتاج الى ترسيم فعندما يتحدثون عن اتفاقية خور عبدالله بانها اتفاقية ترسيم حدود فهذا كلام غير دقيق.

واضاف: خور عبدالله مرسم وفق القرار 833 الصادر من مجلس للأمن الدولي وهذا الترسيم الى النقطة 162 وما بعدها تحتاج الى الجلوس والتفاوض وبحث بين الجانبين لترسيم هذه الحدود وفق قواعد القانون الدولي ووفق ما هو متبع بين دول العالم.

وعن قراراته لاثارة هذا الموضوع وتقديم الشكوى في هذا التوقيت واذا ما كانت هناك اطراف تحرك الوضع قال: لا نغفل بعض الجهات في العراق الشقيق التي تحاول ان تغذي هذه الأمور بكل اسف وننظر الى هذه الشكوى من قبل الأشقاء العراقيين الى مجلس الأمن في اطار محاولة توضيح موقف وأيضا من جانبنا ارسلنا مذكرة واضحة وشارحة ومفصلة للموقف الكويتي حيال ما تم التطرق اليه من قبل الأشقاء في العراق.

القمة الكويتية - الأميركية

عما اذا كان هناك موعد حُدد لعقد قمة اميركية - كويتية بعد تحسن صحة سمو الأمير قال أولا نحمد الله على تحسن صحة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد امير البلاد والآن سموه في فترة نقاهة في الولايات المتحدة ولم يتم أي شيء فيما يتعلق بتحديد موعد مع البيت الأبيض مجددا.

أقوال وأفعال الحوثيين

في أول رد رسمي خليجي عن الحوثيين وتوقيف هجماتهم على المملكة قال: لقد رحب المبعوث الدولي غريفيث بهذا التصريح والموقف الحوثي ونحن من جانبنا نشاطر المبعوث الدولي هذا الترحيب ونتمنى أن تقترن الأقوال بالأفعال وأن نرى تطبيقا على ارض الواقع لهذا الموقف الذي تم التعبير عنه من قبل الجانب الحوثي.