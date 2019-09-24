وطن النهار

اعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارلله عن سعادته لمشاركته في احتفال سفارة الصين بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس الجمهورية الصينية

وقال في تصريح صحافي على هامش مشاركته في احتفال سفارة الصين لدى البلاد بالذكرى الـ 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية انا سعيد بأن اكون مع أصدقائنا الصينيين في هذه المناسبة، مشيرا الى ان علاقة الكويت مع الصين تاريخية ومتجذرة حيث بدأت هذه العلاقات منذ عام 1971 حيث الكويت كانت من اوائل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.

واضاف لقد تم اقامة علاقة استراتيجية مع الصين في جميع المجالات حيث توالت الزيارات بين مسؤولي البلدين وكانت من افضلها زيارة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد العام الماضي حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات وتم تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين بما يحقق تنفيذ رؤية صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا ويحقق أيضا رؤية الكويت 2035.

واشار الجارلله الى ان الصين تشكل ثقلا اقتصاديا كبيرا وهي دولة رائدة ايضا وبالتالي يمكن ان نستفيد من هذه الامكانات الهائلة لدى الصين ولذلك كان توجه الكويت اليها، مؤكدا في الوقت نفسه انه لا ينسى موقف الصين التاريخي المشرف في نصرة الحق الكويتي عندما تعرضت الكويت الى الغزو العراقي عام 1990 حيث كان موقف الصين مشرف.

وذكر ان هناك تنسيقا سياسيا عالي المستوى مع الأصدقاء في الصين خلال عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الامن في مختلف القضايا السياسية التي تطرح على مجلس الامن،

وقال كما نقدر للصين الدور الكبير في دعمها للقضايا العربية حيث انها دائما تحقق التوازن لقضايا امتنا العربية الحساسة والمصيرية.

ومن جانبه قال السفير الصيني لدى البلاد لي مينغ قانغ في الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية إن الكويت هي أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، كما أنها أول دولة عربية تقوم بتوقيع وثائق تعاون تحت مبادرة «الحزام والطريق». ففي يوليو العام الماضي، قام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بزيارة دولة ناجحة إلى الصين. وأثناء الزيارة، اتفق البلدان على تأسيس علاقات الشراكة الاستراتيجية لضخ زخم جديد في العلاقات الثنائية. ويتبادل البلدان الدعم في القضايا المتعلقة بالهموم الرئيسة، ويتعاونان عن كثب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف. في عام 2018، بلغ حجم التجارة الثنائية 18.7 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 55.1%.

واضاف: تحتفظ الصين بمكانها كأكبر مصدر للواردات في الكويت وثاني أكبر وجهة للصادرات الكويتية، وأكبر شريك تجاري غير نفطي للكويت. وتعد الكويت واحدةً من أهم المصادر لواردات النفط الخام في الصين، حيث استوردت الصين 23.21 مليون طن من النفط الخام من الكويت في عام 2018، بزيادة قدرها 27.2% على أساس سنوي. وبالإضافة إلى ذلك، يتوسع باستمرار تعاون البلدين في مجالات البنية التحتية، والمالية، والاستثمار وغيرها. ويمثل مكتب الهيئة العامة للاستثمار (KIA) الذي تم افتتاحه في شنغهاي، ثاني مكتب استثمار كويتي في الخارج. كما تمضي عملية إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت على قدم وساق. وقال: تمر العلاقات الصينية الكويتية حالياً بأزهى مراحلها. فالصين على استعداد لدفع المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية الكويت 2035، والمشاركة بنشاط في بناء المشاريع الكويتية الكبرى مثل مشروع تطوير «مدينة الحرير والجزر الخمس»، ومساعدة الشعب الكويتي في تحقيقه مبكراً لتطلعاته إلى حياة أفضل. وأنا أؤمن وبشدة بأنه، في إطار التشارك الصيني والكويتي في بناء مباردة «الحزام والطريق»، سيحقق التعاون العملي بين الصين والكويت في جميع المجالات، مزيدا من النتائج المثمرة، ليعود بالنفع على الشعبين، ويساهم أكثر في التنمية المشتركة للعالم أجمع

وعن الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية قال لقد شهدت السبعون عاماً الماضية منذ تأسيس الصين الجديدة، جهوداً موحدة وحازمة للشعب الصيني، وشهدت أيضا التكامل العميق والتعاون الوثيق بين الصين وبقية دول العالم.

واضاف في السبعين سنة الماضية، مرت الصين بالإصلاحات والانفتاح، وانطلقت نحو الازدهار والقوة، بعد أن كانت بلدا منعزلا وغير متقدم، وعانت من الفقر والضعف. فقد خلق الشعب الصيني معجزة اقتصادية من خلال عملهم الجاد. وبتضاعف الناتج المحلي الإجمالي بواقع 450 مرة، من 30 مليار دولار في السنوات الأولى للصين الجديدة، إلى أكثر من 13.6 تريليون دولار في 2018، أصبحت الصين الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر دولة صناعية، وأكبر دولة في تجارة البضائع، وأكبر حائز لاحتياطيات النقد الأجنبي، والدولة الأعلى إنتاجاً بأكثر من 200 منتج صناعي. وأكد إن «السعي وراء رفاهية محققة للصين فقط» لم يكن أبداً شعاراً للصين. ففي السنوات السبعين الماضية، وبينما كانت الصين تحقق أهدافها التنموية، اسهمت في الرخاء المشترك للبشرية جمعاء. ولسنوات عديدة، اسهمت الصين بأكثر من 30% في النمو الاقتصادي العالمي، وأصبحت عامل استقرار ومحرك رئيس للاقتصاد العالمي.

