آراء

احتفل العالم قبل ايام قليلة وبالتحديد في يوم السبت الماضي الموافق 21 سبتمبر باليوم العالمي للسلام الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يومًا مكرّسا لتعزيز مُثل و قيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها.

إن السلام والديمقراطية تجمعهما روابط عضوية. فهما معا يؤسسان شراكة تعود بالخير على الجميع. والديمقراطية، من حيث جسَّدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تهيئ بيئة مواتية لممارسة طائفة من الحقوق السياسية والحريات المدنية.

وتماشيا مع شعار الاحتفالات بهذا اليوم، يشهد العالم أحداثا في غاية الأهمية. فالشباب والشابات في كل مكان يُبدُون قوَّة في روح التضامن عبر التواصل وتعبئة الصفوف من أجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في مزاولة الكرامة وحقوق الإنسان.

وتحمل هذه القوة في طياتها احتمالات صنع مستقبل ملؤه السلام والديمقراطية. فلما لا تضمّ صوتك إلى هذه الأصوات! فهناك طرق كثيرة للمشاركة في الممارسات الديمقراطية، من بينها المشاركة في الحوار بشأن العمليات الدستورية، ومناصرة الدعوى إلى تمكين المجتمع المدني، والانضمام إلى الكفاح من أجل إحلال المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز، والمشاركة في التربية المدنية، وتشجيع تسجيل الناخبين.

إن اليوم العالمي للسلام يتيح لجميع شعوب العالم مناسبة مشتركة لكي ينظّموا أحداثا ويضطلعوا بأعمال تمجّد أهمية السلام والديمقراطية بطرق واقعية ومفيدة. في عام 1981، تم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 36/67 تعيين الاحتفال باليوم العالمي للسلام ليكون متزامنا مع موعد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة، التي تُعقد كل سنة في ثالث يوم ثلاثاء من شهر أيلول/سبتمبر. وقد احتُفل بأوّل يوم للسلام في سبتمبر 1982. وفي عام 2001، صوتت الجمعية العامة بالإجماع على القرار 55/8282 الذي يعيِّن تاريخ 21 سبتمبر يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار. وبهذه المناسبة، تدعو الأمم المتحدة كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف للأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام.

يتيح اليوم العالمي للسلام لكافة شعوب الأرض فرصة للانفتاح على بعضها البعض، من خلال خلق مجال جيد ومناسب من أجل أن يكون هناك تلاق بينهم حول الأفكار التي تمهد لعودة السلام الغائب عن عدد كبير من شعوب الأرض التي ترزح تحت نيران الاحتلال، والتهجير، والتعذيب في المعتقلات، والأماكن العامة، والقتل بكافة أنواع الأسلحة، فعودة السلام منوطة بتفاهم البشر مع بعضهم البعض، واحترام الآراء مهما اختلفت، والبعد عن التطرف سواء المذهبي، أو الديني، أو السياسي، أو الاجتماعي، أو أي تطرف كان. بناء على ما سبق، فإن الأمم المتحدة تدعو في كل عام إلى وقف كافة أشكال القتال والصراعات بين الدول، بل وحتى بين الأفراد، وإلى زيادة الوعي بضرورة إحلال السلام بين شعوب الأرض؛ ذلك أن الأرض لم تعد تحتمل مزيداً من الصراعات التي أهلكت الحرث والنسل، والتي أحالت أجزاءً من الكرة الأرضية إلى قطع من جهنم؛ بسبب ما يوجد عليها من مجاعات، وكوارث، ومصائب لها أول وليس لها آخر، فالنزاعات والصراعات لا تجلب إلا كل شر للإنسان، ولإنسانية الإنسان، ولبيئة الإنسان، وللحاضر، والمستقبل؛ فالأجيال التي تولد على النزعات تولد مشوهة إنسانياً نتيجة ما تتعرض لها من أعمال تخدش هذه الإنسانية، وتقضي على بقايا من جمال كانت موجودة فيها يوماً ما يعد السلام من أكثر الأمور التي تسعى الشعوب جميع الأمم والشعوب إلى تحقيقها والوصول إليها، لويلات الحروب التي عانت منها على مر العصور والتي ذهبت الملايين من أرواح البشر ضحايا لها، والسلام في اللغة يعني الاستسلام والخضوع والتسليم بالأوامر والنواهي التي يخضع لها الإنسان.

يجعل تحقيق السلام في المجتمعات أفرادها يصلون إلى الراحة النفسية والشعور بالأمان والاستقرار، وهذا ما يؤدّي إلى أن يشعر الأفراد بالعدالة، لذا فإنهم سيقومون بجميع الواجبات الموكلة إليهم على أكمل وجه، وبالتالي ازدهار المجتمعات وتطوّرها والعيش في أمن وسلام.

